

EQS-Media / 04.11.2026 / 08:37 CET/CEST

Der Bau des größten Solarparks Bayerns verläuft planmäßig. Mit der Übernahme des neu errichteten Umspannwerks von der Bayernwerk Netz GmbH erreicht die Blue Elephant Energy GmbH (BEE) einen weiteren wichtigen Meilenstein. Zugleich bereitet das Unternehmen bereits den nächsten Entwicklungsschritt vor, die Hybridisierung des Standorts mit Batteriespeichern.



Mötzing/Schafhöfen, 29. Oktober 2026

Rund fünf Monate nach dem ersten Spatenstich konnten die Projektbeteiligten am Solarpark Schafhöfen in der Gemeinde Mötzing (Landkreis Regensburg) den ersten Meilenstein feiern: Das Umspannwerk zur Einspeisung des Solarstroms in das Hochspannungsnetz konnte feierlich übergeben werden. Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, hat den Solarpark dabei besucht und sich vor Ort über den Baufortschritt informiert. Mit einer geplanten Leistung von rund 268 Megawattpeak (MWp) ist Schafhöfen der größte Solarpark Bayerns und zählt zu den größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen Deutschlands.



Bau liegt voll im Plan

Malte Hippe, Chief Operating Officer der BEE, erläuterte gemeinsam mit dem EPC-Partner GOLDBECK SOLAR GmbH den aktuellen Stand der Arbeiten. Seit dem Spatenstich im Mai 2026 schreitet der Bau planmäßig und zügig voran. BEE rechnet mit der Inbetriebnahme des Solarparks im Sommer 2027.



Feierliche Schlüsselübergabe am Umspannwerk

Höhepunkt des Termins war die offizielle Übergabe des neu errichteten 110-kV-Umspannwerks durch die Bayernwerk Netz GmbH an BEE. Zwei neue Transformatoren mit einer Gesamtleistung von 250 Megavoltampere werden den Solarstrom künftig auf Hochspannung anheben. Auch dieses Bauvorhaben wurde erfolgreich und im Zeitplan abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Umspannwerks ist für die kommende Woche vorgesehen. Dr. Nick Seeger, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz, überreichte Malte Hippe symbolisch den Schlüssel des Umspannwerks. Damit ist eine zentrale Voraussetzung für die Netzintegration des Solarparks geschaffen.



Malte Hippe, COO der Blue Elephant Energy:

"Der Bau des Solarparks Schafhöfen liegt voll im Plan, mit der Übergabe des Umspannwerks ist ein zentraler Meilenstein erreicht. Das ist nur dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller Projektpartner und Behörden möglich. Mit der geplanten Erweiterung eines Batteriespeichers entwickeln wir den Standort nun vom Solarpark zum hybriden Energiestandort weiter."



Dr. Nick Seeger, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz:

"Der Solarpark Schafhöfen hat Leuchtturmcharakter: Größe, Realisierungsgeschwindigkeit und im nächsten Schritt die Steigerung der Systemverträglichkeit. Wir als Bayernwerk Netz GmbH sind stolz, unseren Beitrag mit der Planung, Genehmigung und Realisierung des größten von uns bisher gebauten Einspeiseumspannwerks in kurzer Zeit geleistet zu haben.

Eine solche Geschwindigkeit ist nur in starken Partnerschaften mit gemeinsamem Ziel möglich. Herzlichen Dank allen Mitgestaltenden, besonders den Genehmigungsbehörden, Blue Elephant Energy, GOLDBECK SOLAR und Wibres."



Vom Solarpark zum Energiestandort

Mit dem Solarpark und dem Umspannwerk ist die Infrastruktur für den nächsten Entwicklungsschritt geschaffen. BEE beabsichtigt, Schafhöfen zu einem hybriden Energiestandort weiterzuentwickeln, und stellte die entsprechenden Planungen im Rahmen des Besuchs vor. Ziel ist es, den erzeugten Solarstrom künftig flexibel und bedarfsgerecht in das Netz einzuspeisen und damit einen zusätzlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität in der Region zu leisten.



In einem ersten Schritt plant BEE einen Grünstrom-Batteriespeicher, der unmittelbar an den Solarpark angebunden wird und ausschließlich Strom aus der eigenen Erzeugung aufnimmt. In einem zweiten Schritt ist ein Graustrom-Speicher vorgesehen, der zusätzlich Strom aus dem öffentlichen Netz laden kann und dem Stromsystem damit weitere Flexibilität bereitstellt.



Partnerschaft als Erfolgsfaktor

Die Beteiligten waren sich einig, dass die Energiewende dann gelingt und zügig vorankommt, wenn Politik, Kommune, Netzbetreiber und Unternehmen frühzeitig in den Dialog treten und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Der Solarpark Schafhöfen steht beispielhaft für diesen Ansatz, die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mötzing unter der Leitung von Bürgermeister Reinhard Knott, dem Bauamt und der Bayernwerk Netz hat das Projekt in weniger als 24 Monaten zur Genehmigungsreife geführt.





Über Bayernwerk Netz GmbH:

Seit 100 Jahren sorgt die Bayernwerk Netz GmbH für eine sichere Energieversorgung in Bayern. Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber betreibt das Unternehmen ein modernes Strom-, Gas- und Straßenbeleuchtungsnetz und treibt den Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Digitalisierung der Netze voran. Rund sieben Millionen Menschen werden über ein 156.000 Kilometer langes Stromnetz und ein 6.000 Kilometer langes Gasnetz versorgt. Bereits 96 Prozent der verteilten elektrischen Energie stammen bilanziell aus erneuerbaren Quellen. Sitz des Unternehmens ist Regensburg; die Bayernwerk Netz GmbH ist eine Tochter der Bayernwerk AG.





Über Blue Elephant Energy GmbH:

Blue Elephant Energy (BEE) ist auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Solar- und Onshore-Windparks sowie Batteriespeicherlösungen spezialisiert. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf dem europäischen Markt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich BEE zu einem führenden unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) entwickelt. Das aktuelle Portfolio umfasst 2,4 GW. Mit einer breit aufgestellten, technologieübergreifenden Projektpipeline und umfassender Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette schafft BEE die Grundlage für weiteres dynamisches Wachstum und den konsequenten Ausbau ihres Portfolios.





Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Stephanie Schmidt

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@blueelephantenergy.com



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Emittent/Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie



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