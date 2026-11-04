Mit dem Smartphone am Ohr erwischt werden? Das kostet bislang 100 bis 200 Euro Bußgeld. Zu wenig, findet der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Verkehrsminister Bilger drängt zudem auf den Einsatz von Handyblitzern. Mit dem Handy am Ohr am Steuer des Autos telefonieren - das ist verboten und aus Expertensicht gefährlicher als das Fahren mit 0,8 Promille Alkohol im Blut. Deswegen macht sich der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) für erheblich höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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