SEOUL, South Korea, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MEC Industries stellt sein neues EOS Monitoring System vor, das Elektronikherstellern dabei hilft, EOS-/ESD-bedingte Defekte durch die kontinuierliche Überwachung elektrischer Bedingungen in der Fertigung frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Elektrische Überbeanspruchung (Electrical Overstress, EOS) und elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) sind nach wie vor häufige Ursachen für Produktausfälle entlang der gesamten Lieferkette der Elektronikfertigung. Trotz jahrelanger Prozessverbesserungen melden inländische und internationale Erstausrüster (OEMs) weiterhin EOS-/ESD-bedingte Defekte, die nicht auf eine einzelne Fehlerquelle zurückzuführen sind, sondern auf uneinheitliche Erdungsverhältnisse, instabile Wechselstrom-Leckspannungen und nicht überwachte Gleichspannungs-Biasbedingungen in der gesamten Produktionsumgebung.

Gleichzeitig verlangen Kunden zunehmend objektive Nachweise - statt bloßer Zusicherungen -, dass diese Risiken in der Fertigungsumgebung wirksam kontrolliert werden. Dies gilt insbesondere, da Fehleranalysen zeigen, dass viele Defekte erst während der Montage oder im späteren Feldeinsatz auftreten, nachdem die Bauteile die Komponentenhersteller und Zulieferer verlassen haben. Die Bewältigung dieser branchenweiten Herausforderung erfordert einen Wandel von der reaktiven Fehlerbehebung hin zu einer kontinuierlichen, überprüfbaren Überwachung. Genau diese Überwachungslücke soll das von MEC Industries vorgestellte EOS Monitoring System schließen.

Das EOS Monitoring System ermöglicht die Echtzeitüberwachung der wichtigsten elektrischen Parameter für eine ESD-sichere Fertigungsumgebung: Erdungswiderstand der Anlagen, Wechselstrom-Leckspannung, anliegende Gleichspannung, DC-Bias-Spannung und Isolationswiderstand. Alle Messwerte werden kontinuierlich auf einem zentralen Server protokolliert, sodass Qualitätssicherungsteams eine dauerhafte, überprüfbare Dokumentation der Fertigungsbedingungen erhalten. Überschreitet ein Parameter seinen festgelegten Grenzwert, löst das System sofort einen Alarm aus und kann in SPS-Steuerungen (speicherprogrammierbare Steuerungen) integriert werden, um die betroffene Produktionslinie automatisch anzuhalten. Dadurch wird verhindert, dass sich Defekte weiter ausbreiten, anstatt sie erst im Nachhinein zu erkennen. Das kompakte und einfach zu installierende System lässt sich an Beladern, Schablonendruckern, Bestückungsautomaten, Reflow-Lötöfen und Förderanlagen einsetzen und verwandelt jede Arbeitsstation in einen überwachten Kontrollpunkt. Für Hersteller, die unter zunehmendem Druck stehen, anspruchsvollen Kunden die Zuverlässigkeit ihrer Fertigungsprozesse nachzuweisen, liefert es kontinuierliche, objektive und datengestützte Nachweise dafür, dass ESD-/EOS-Risiken aktiv kontrolliert und nicht lediglich als beherrscht vorausgesetzt werden. Durch die Kombination aus Echtzeiterkennung, automatisierter Produktionsliniensteuerung und zentraler Datenerfassung stellt das EOS Monitoring System einen bedeutenden Fortschritt beim Schutz der Produktqualität an ihrem besonders kritischen Punkt dar - direkt in der Fertigung.

Mit dem EOS Monitoring System können Hersteller über die herkömmliche ESD-Kontrolle hinausgehen und einen proaktiveren, datengestützten Ansatz zur Qualitätssicherung verfolgen. Das System trägt zu einer zuverlässigeren Produktion, einem geringeren Fehlerrisiko und einem insgesamt höheren Vertrauen entlang der globalen Lieferkette der Elektronikfertigung bei.

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