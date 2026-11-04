HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in diesem Jahr bisher nicht die von Anlegern verdiente Wertschätzung erfahren, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Dadurch ergebe sich nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, da der Markt die Beteiligung an Ionos möglicherweise unterbewerte und die Kosten für den Rückkauf der restlichen 1&1-Aktien überbewerte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005089031
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