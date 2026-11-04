Weiterentwickelter KI-gestützter IT-Self-Service analysiert Störungen in Echtzeit und behebt sie weitestgehend autonom. Dabei folgt er dem bekannten vierstufigen IT-Support-Modell, indem Tickets nur bei komplexeren Problemen eskaliert werden.

SAN FRANCISCO, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp, Anbieter einer KI-Plattform für den IT-Betrieb, erweitert mit Pulse AI Resolve seine Self-Service-Funktionalität (bisher ControlUp Connect). Die Neuerung ist ab sofort als Teil von Pulse AI verfügbar und umfasst autonome Analyse und Fehlerbehebung, Früherkennung von Störungen sowie integrierte Freigabe- und Kontrollmechanismen auf dem Endgerät. IT-Probleme lassen sich so in Echtzeit untersuchen und schneller lösen. Zugleich sinkt die Zahl der Support-Tickets, die ein manuelles Eingreifen erfordern. Pulse AI Resolve orientiert sich am klassischen mehrstufigen Helpdesk-Modell. Nur komplexere Fälle werden an das nächste Support-Level eskaliert, dabei kommen durchgängig automatisierte Abläufe zum Einsatz.

Vier Support-Levels nach Helpdesk-Vorbild

Pulse AI Resolve deckt vier Support-Levels ab, Fälle werden dabei abhängig von ihrem Schwierigkeitsgrad schrittweise eskaliert. Die ersten drei Levels sind so ausgelegt, dass sich Probleme im Rahmen der von IT-Teams festgelegten Richtlinien und Kontrollmechanismen eigenständig lösen lassen.

Mustererkennung: Wiederkehrende Fehler werden erkannt und automatisch wie von der IT freigegeben behoben, analog zum First-Level-Support.

Wiederkehrende Fehler werden erkannt und automatisch wie von der IT freigegeben behoben, analog zum First-Level-Support. Aktionsbibliothek: Für Störungen ohne bekanntes Muster wird aus über 400 benutzerdefinierten Aktionen eine passende Abfolge zusammengestellt, ähnlich wie im Second-Level-Support.

Für Störungen ohne bekanntes Muster wird aus über 400 benutzerdefinierten Aktionen eine passende Abfolge zusammengestellt, ähnlich wie im Second-Level-Support. Agentische KI: Durchdenkt komplexe Fälle und leitet innerhalb der von IT-Teams festgelegten Governance-Vorgaben Korrekturen ein, wie es sonst Spezialisten tun.

Durchdenkt komplexe Fälle und leitet innerhalb der von IT-Teams festgelegten Governance-Vorgaben Korrekturen ein, wie es sonst Spezialisten tun. Übergabe an die IT: Der Fall geht samt aller bereits erfassten und ausgewerteten Diagnoseinformationen an das IT-Team. So muss die Fehlersuche nicht von vorn beginnen.

Dieser strukturierte Ablauf reicht über einzelne Endgeräte hinaus und umfasst auch systemübergreifende Fehlerbehebungen, etwa das Erteilen von Zugriffsrechten, das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Installation von Anwendungen. Auch hier gelten die festgelegten IT-Vorgaben. Pulse AI Resolve greift dafür auf MCP-Integrationen (Model Context Protocol) zurück.

Fehleranalyse und -behebung mit KI-gestütztem IT-Self-Service

Pulse AI Resolve läuft auf den Endgeräten der Mitarbeitenden und überwacht die Geräteleistung, sodass sich Probleme frühzeitig erkennen lassen. Tritt eine Störung auf, wird durch die Auswertung der Echtzeitdaten des Rechners die wahrscheinliche Ursache ermittelt und eine geeignete Maßnahme zur Fehlerbehebung ausgelöst. Festgelegte IT-Vorgaben bestimmen die Autonomiestufe.

Bei einem Problem übernimmt der KI-gestützte IT-Self-Service Analyse und Diagnose und stößt eine Lösung an. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Software eine Störung zuerst erkennt oder Mitarbeitende im Chat auf ihrem Rechner Unterstützung anfordern und das Problem in eigenen Worten beschreiben. Administratoren können den Prozess auch selbst auslösen, wenn ein Ticket mit wenigen oder gar keinen Kontextinformationen eingeht. In diesem Cold-Ticket-Szenario laufen Triage, Diagnose und Fehlerbehebung stellvertretend für die IT automatisiert ab, bevor Rückfragen bei den betroffenen Mitarbeitenden nötig werden.

Die Kontrolle bleibt bei der IT

Governance-Funktionen sind fester Bestandteil von Pulse AI Resolve. Die IT legt fest, welche Probleme autonom gelöst werden dürfen, wo eine Freigabe erforderlich ist und wann eskaliert werden muss. Unternehmen können für Routineprobleme eine automatische Fehlerbehebung einrichten, für Änderungen auf Systemebene eine Genehmigung vorschreiben, Analysen auf bestimmte Gerätegruppen beschränken und Eskalationen über individuelle Regeln steuern.

Lokale Diagnose innerhalb festgelegter Grenzen

Pulse AI Resolve arbeitet mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, Unternehmensrichtlinien sowie Freigaberegeln und bezieht die Zustimmung der Mitarbeitenden ein. Die Diagnose erfolgt lokal auf dem Endgerät. Hierfür werden gezielt zeitlich begrenzte Daten herangezogen, die für das jeweilige Problem relevant sind. Persönliche Informationen bleiben ausgenommen. Überschreitet ein Vorgang die festgelegten IT-Vorgaben, wird er angehalten und eskaliert. Diese Kontrollmechanismen gelten in allen Fällen, gleich ob die Software, Mitarbeitende oder Administratoren die Analyse anstoßen.

Fehlersuche und -behebung rücken näher an das Endgerät

Seit Jahrzehnten folgt der IT-Support in Unternehmen weitgehend demselben Eskalationsmodell. Mitarbeitende stoßen auf ein Problem, die IT untersucht es, Standardfälle bearbeitet der First-Level-Support, komplexere werden an Spezialisten weitergeleitet. Mit Pulse AI Resolve bleibt dieses Prinzip erhalten, Fehlersuche und -behebung verlagern sich jedoch stärker auf das Endgerät. Dadurch lassen sich mehr Vorfälle lösen, bevor der Helpdesk eingreifen muss.

Zitat

"IT-Teams haben Wichtigeres zu tun, als Tickets nachzugehen, die KI untersuchen und lösen kann. Mit Pulse AI Resolve werden Störungen dort analysiert und behoben, wo sie entstehen. Hierfür kombinieren wir KI-gestützten IT-Self-Service mit automatischer Erkennung und Fehlerbehebung sowie Governance. So lassen sich mehr Probleme lösen, bevor sie beim Helpdesk landen. Gleichzeitig behält die IT die Kontrolle. Das verändert den IT-Support grundlegend."

Gadi Feldman, Chief Product Officer, ControlUp

Weitere Informationen

[Webseite] https://www.controlup.com/platform/ai-powered-it-self-service/

[Blog] https://www.controlup.com/blog/fix-employee-support-issues-faster-pulse-ai-resolve/

[Demo] https://www.controlup.com/schedule-a-demo/

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist ControlUp Pulse AI Resolve?



ControlUp Pulse AI Resolve ist eine Software für KI-gestützten IT-Self-Service, mit der sich technische Probleme auf den Endgeräten der Mitarbeitenden in Echtzeit analysieren, diagnostizieren und beheben lassen. Sie ist Teil von ControlUp Pulse AI und orientiert sich am Modell eines mehrstufigen Helpdesks. Eskaliert wird nur, wenn die Komplexität eines Falls es erfordert. Pulse AI Resolve erkennt Störungen automatisch und reagiert, wenn Mitarbeitende im Chat Unterstützung anfordern oder Administratoren bei einem Ticket ohne ausreichende Kontextinformationen eine Analyse auslösen. Die Fehlerbehebung erfolgt autonom im Rahmen der von IT-Teams festgelegten Richtlinien und Freigaberegeln.

2. Wie lassen sich IT-Support-Tickets mit KI reduzieren?



KI-gestützter IT-Self-Service kann gängige Störungen an Endgeräten analysieren und beheben, bevor der Helpdesk manuell eingreifen muss. ControlUp Pulse AI Resolve ermittelt anhand von Echtzeitdaten des Rechners die wahrscheinlichen Ursachen und leitet daraufhin die freigegebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung ein. Komplexere Fälle können schrittweise an die IT eskaliert werden. Dabei werden die bereits erfassten und ausgewerteten Diagnoseinformationen weitergegeben.

3. Wie kann die IT die autonome KI-gestützte Fehlerbehebung auf Endgeräten kontrollieren?



IT-Teams können festlegen, welche Probleme ControlUp Pulse AI Resolve autonom beheben darf, welche Maßnahmen eine Genehmigung erfordern und wann eskaliert werden muss. Auf Grundlage von rollenbasierten Zugriffskontrollen, Unternehmensrichtlinien, Freigaberegeln und der Zustimmung der Mitarbeitenden lässt sich für unterschiedliche Aktionen und Gerätegruppen die jeweils passende Autonomiestufe definieren.

Über ControlUp

Die KI-Plattform von ControlUp wertet Echtzeitdaten aus, leitet daraus Maßnahmen ab und setzt sie automatisiert um. Probleme lassen sich dadurch erkennen und lösen, bevor sie die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen. Auch in großen IT-Umgebungen tritt so vorausschauendes, datengestütztes Handeln an die Stelle reaktiver Fehlerbehebung. Möglich macht das Autonomous Endpoint Management (AEM). Das Betriebsmodell verbindet agentische KI mit Funktionen für Digital Employee Experience (DEX), die die digitale Arbeitserfahrung der Mitarbeitenden überwachen, messen und optimieren. ControlUp ONE baut darauf auf: Echtzeitsignale, KI-gestützte Entscheidungen und automatisierte Problembehebung werden in einer integrierten Lösung gebündelt. Für den IT-Betrieb bedeutet das einfachere Abläufe und weniger separat genutzte Tools. Damit schlägt ControlUp einen neuen Weg im Management des digitalen Arbeitsplatzes ein. Die IT arbeitet intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und Störungen werden zur Ausnahme statt zur Regel. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/.

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ControlUp PR

media@controlup.com

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