PEKING (dpa-AFX) - China hat sich zum Wahltriumph der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA zurückhaltend geäußert. Diese seien eine innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die Volksrepublik sei bereit, mit den USA die Vereinbarungen beider Staatschefs umzusetzen, die Kommunikation zu verstärken und Meinungsverschiedenheiten angemessen zu regeln, fuhrt sie fort.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump hatten sich in diesem Jahr in Peking und Washington getroffen. Mitte des Monats wird beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen das nächste Treffen der beiden erwartet.

Zudem wird über ein Dreiertreffen zwischen Xi, Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin spekuliert. China stehe mit den relevanten Seiten in Kontakt, sagte Mao. Zu dem konkreten Dreiertreffen machte sie jedoch keine weiteren Angaben./jon/DP/mis