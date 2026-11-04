Langenthal (ots) -BAUHAUS setzt seine Expansion in der Schweiz fort und eröffnet am 5. März 2027 ein neues Fachcenter in Langenthal. Am Standort des ehemaligen M-Parc an der Murgenthalstrasse 17 entsteht ein neues Angebot für Werkstatt, Haus und Garten. Am neuen Standort sind 33 neue Arbeitsplätze geplant.Mit der Investition in den Standort stärkt BAUHAUS seine Präsenz im Kanton Bern und erweitert sein Angebot für Privat- und Gewerbekundschaft im Oberaargau und den umliegenden Regionen. Der Standort ergänzt das bestehende Schweizer Fachcenternetz und ist Teil der langfristigen Unternehmensentwicklung.Investition in den Standort LangenthalFür das neue Fachcenter wird die bisherige M-Parc-Liegenschaft an der Murgenthalstrasse 17 derzeit umgebaut und an die Anforderungen von BAUHAUS angepasst."Mit Langenthal setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von BAUHAUS Schweiz. Wir investieren in einen Standort, von dessen Potenzial wir überzeugt sind, und wollen uns langfristig in der Region etablieren. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur unser Angebot für die Kundschaft zu erweitern, sondern auch als Arbeitgeber einen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten", sagt Christoph Theler, CEO von BAUHAUS Schweiz.Rund 33 Arbeitsplätze am neuen StandortIm neuen Fachcenter sind rund 33 Arbeitsplätze vorgesehen. Ein Teil des Teams wird aus bestehenden BAUHAUS Fachcentren übernommen. Ergänzend werden neue Mitarbeitende für verschiedene Aufgabenbereiche gesucht. Die entsprechenden Rekrutierungsmassnahmen beginnen ab November. Ab Sommer 2027 sollen zudem 2 Ausbildungsplätze im Detailhandel geschaffen werden. Der interne Teamaufbau und die Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung sind bereits im Gang.Breites Angebot für Werkstatt, Haus und GartenAuf der Verkaufsfläche wird BAUHAUS ein breites Sortiment für Werkstatt, Haus und Garten anbieten. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen ebenso wie an professionelle Kundinnen und Kunden. Ergänzt wird es durch Fachberatung und Services wie Farbmisch-Center, Holzzuschnitt und Click & Collect. Die Publikumseröffnung ist für Freitag, 5. März 2027, vorgesehen. Weitere Informationen zum Fachcenter, den Öffnungszeiten und dem Eröffnungsprogramm folgen zu einem späteren Zeitpunkt.BAUHAUS - Der Spezialist für Werkstatt, Haus und GartenDas 1960 in Deutschland gegründete und erfolgreiche Konzept Fachhandelsqualität und Produktevielfalt zu besten Preisen in Selbstbedienung und unter einem Dach anzubieten, hat sich europaweit durchgesetzt. BAUHAUS ist heute in 19 europäischen Ländern über 290 Mal vertreten.In der Schweiz wurde das erste Fachcenter 2006 in Niederwangen (BE) eröffnet. Nebst dem Webshop ist BAUHAUS Schweiz bisher an sieben Standorten vertreten: Niederwangen, Schlieren, Mels, Matran, Oftringen, Losone und Pfungen. Mit der Übernahme des Standorts in Langenthal ist die BAUHAUS Fachcentren AG mit insgesamt acht Fachcentren aktiv.Pressekontakt:BAUHAUS Fachcentren AGService CenterSägetstrasse 223123 BelpCéline Meichtry, Corporate Communications & Marketing Manager031 818 11 28, presse@bauhaus.chOriginal-Content von: BAUHAUS Fachcentren AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102645/100943387