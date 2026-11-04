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Der deutliche Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen kam keineswegs völlig überraschend. Dass die Demokraten nach den bisherigen Hochrechnungen sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat zurückerobern, ist dennoch ein politischer Paukenschlag.Die internationalen Aktienmärkte reagieren zunächst mit deutlichen Kursverlusten. Doch politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine. Entscheidend sind nicht die kurzfristigen Reaktionen, sondern die längerfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen. Welche Branchen könnten vom neuen politischen Kräfteverhältnis profitieren, welche müssen mit Gegenwind rechnen?Auf der Gewinnerseite sehen wir vor allem das Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und Teile der traditionellen Wirtschaft. Die Demokraten dürften versuchen, die staatliche Gesundheitsversorgung zu stärken wovon beispielsweise Krankenhausbetreiber wie HCA HEALTHCARE und TENET HEALTHCARE profitieren könnten. Auch die Perspektiven für Solar- und Windenergie könnten sich verbessern.Auf der Verliererseite stehen zunächst die großen KI-Konzerne und ihre Zulieferer. Strengere Umweltauflagen, Widerstand gegen neue Rechenzentren und höhere regulatorische Anforderungen könnten den milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur bremsen.In der Termin-Börse daily haben wir ein ausfürhliches Fazit und weitere Gewinner und Verlierer für Sie. Wenn Sie Interesse haben können Sie uns im Einzelabruf testen ().