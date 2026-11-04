Hamburg/Grünwald (ots) -- ManyMinds erweitert mit B-Media seine Kompetenzen in TV, Bewegtbild und Mediaeinkauf.- Andreas Kösling übernimmt Wachstum, Kundenentwicklung und Neugeschäft - Matthias Hoyer verantwortet operative Führung, Gruppenentwicklung und Integration.- Die spezialisierten Agenturen bleiben eigenständig und werden für Kunden über eine gemeinsame strategische und operative Steuerung einfacher nutzbar.Die ManyMinds Group beteiligt sich mehrheitlich an der inhabergeführten Mediaagentur B-Media und integriert sie in ihr Agenturmodell. B-Media erweitert die Gruppe um ausgewiesene Expertise in TV, CTV und plattformübergreifendem Bewegtbild sowie um zusätzliche Erfahrung in Mediaplanung und Mediaeinkauf. Parallel richtet ManyMinds die operative Führung neu aus: Matthias Hoyer und Andreas Kösling bilden künftig eine Doppelspitze.Für Kunden entsteht damit ein durchgängigeres Angebot vom reichweitenstarken Markenaufbau bis zur performanceorientierten Aktivierung. B-Media-Kunden erhalten Zugang zu den weiteren Spezialdisziplinen der ManyMinds Group, darunter Digital Media, Programmatic, Social Media, Influencer Marketing, Performance Marketing, Data und Technologie. Zugleich können bestehende ManyMinds-Kunden die TV- und Bewegtbildkompetenz von B-Media gezielt in ihre Mediaarchitektur einbinden.Spezialisten vernetzen, Steuerung vereinfachenManyMinds setzt weiter auf eigenständige, unternehmerisch geführte Spezialagenturen, die in einer gemeinsamen Struktur zusammenarbeiten. Die Einheiten behalten ihre fachliche Tiefe und Marktidentität. Für Kunden übernimmt ManyMinds die strategische Klammer und koordiniert die Zusammenarbeit über alle Disziplinen und Funnel-Stufen hinweg.Das Modell verbindet damit die Fähigkeiten und Einkaufskraft eines Networks mit der Agilität und persönlichen Verantwortung spezialisierter Agenturen.Andreas Kösling, Geschäftsführer von B-Media und künftig Teil der operativen Doppelspitze der ManyMinds Group:"Mit B-Media bringen wir tiefes Bewegtbild-Know-how, langjährige Einkaufserfahrung und ein belastbares Netzwerk im TV-Markt in die Gruppe ein. Entscheidend ist, diese Stärke für Kunden praktisch nutzbar zu machen: vom schnellen Reichweitenaufbau bis zu messbaren Geschäftsergebnissen. Gemeinsam wollen wir Bestandskunden neue Möglichkeiten eröffnen, Neukunden gewinnen und dadurch zusätzliche Mediaetats gewinnen."Doppelspitze mit klarer RollenverteilungMatthias Hoyer verantwortet in der Doppelspitze die operative Führung, die Weiterentwicklung der Agenturgruppe und die Integration der Einheiten. Andreas Kösling konzentriert sich auf Wachstum, Geschäftsentwicklung, Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mediaetats. ManyMinds-Gründer Michael Schierhold übergibt die operative Führung und konzentriert sich künftig auf seine Rolle als Gesellschafter. Als Strategic Advisor begleitet er die strategische Weiterentwicklung der Gruppe.Hoyer verfügt über rund 25 Jahre Marketing- und Agenturerfahrung auf Unternehmens- und Agenturseite. Nach internationalen Marketing- und Strategierollen bei Beiersdorf übernahm er Geschäftsführungsverantwortung unter anderem bei UDG und PIA Media, zuletzt Geschäftsführer/CCO und Board-Mitglied. Seit 2026 ist er Gründer und Geschäftsführer der Media-Strategieagentur Bold Lean Digital, die zur ManyMinds Group gehört.Kösling war seit der Gründung von El Cartel Media im Jahr 2003 in verschiedenen Führungsfunktionen für den RTLZWEI-Vermarkter tätig und von 2015 bis 2019 dessen Geschäftsführer. Es folgten Führungspositionen bei der Ad Alliance, der Seven.One Entertainment Group und der Mediaagentur Media Plan. Seit 2022 führt er die heutige B-Media als selbstständiger Unternehmer.Matthias Hoyer Geschäftsführer von BLD und künftig Teil der operativen Doppelspitze der ManyMinds Group:"Marketing und Media werden immer komplexer. Unsere Antwort darauf ist, spezialisierte Expertise so zu verbinden, dass sie für Kunden einfach nutzbar wird. Dabei geht es nicht darum, Media einfach billiger zu machen, sondern aus jedem Investment mehr wirtschaftlichen Wert zu erzeugen. Dafür verbinden wir bei ManyMinds unternehmerische Spezialisten mit einer gemeinsamen strategischen und operativen Steuerung."Connected Entrepreneurship - Eigenständigkeit und WachstumB-Media bleibt als spezialisierte Einheit mit eigener Identität in der ManyMinds Group bestehen. Auch die bestehenden Teams und Kernstandorte bleiben erhalten. Gleichzeitig will die Gruppe in gemeinsame Kapazitäten investieren. Das Prinzip "Connected Entrepreneurship" bietet Spezialisierung und wird verbindlich kundenorientiert eingesetzt.Über die ManyMinds GroupDie ManyMinds Group wurde 2024 in Hamburg gegründet und vereint mit B-Media acht spezialisierte Agenturen aus den Bereichen Media, Performance, Social, Influencer Marketing, Data und Technologie. Als integrierte Media-Agenturgruppe unterstützt sie Unternehmen dabei, Markenwirkung und messbare Geschäftsergebnisse über den gesamten Funnel zu verbinden. Zur Gruppe gehören Manage Media, Bold Lean Digital (BLD), HappyGang, Lucky Shareman, M2L Agency, GipfelXBerg, The Programmatic Product Company (TPPC) und B-Media. Weitere Informationen unter www.manyminds.comÜber B-MediaB-Media ist eine inhabergeführte, unabhängige Mediaagentur mit Sitz in Grünwald bei München. Die Agentur plant, kauft und optimiert Brand- und Performance-Kampagnen über alle relevanten Medienkanäle hinweg und verfügt über besondere Erfahrung in TV und Bewegtbild. Geschäftsführer sind Andreas Kösling und Nicolaus Henrici. Weitere Informationen unter www.b-media.deBildmaterialPorträts: Andreas Kösling und Matthias Hoyer | Logos: ManyMinds Group und B-MediaPressekontakt:Purple Lemon Tree GmbHCarlos Zamoranocarlos.zamorano@purplelemontree.deTel: +49 151 121 09 266Original-Content von: ManyMinds Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183851/6383803