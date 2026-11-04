München (ots) -- Eine folgenschwere Entscheidung bringt die Villa aus dem Gleichgewicht- Hanna, Camelia und Maxime bringen die Männer in der Casa Amor ins Wanken- "Love Island VIP" am 4. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+So harmonisch war es bei "Love Island VIP" selten: Die Couples genießen ungestörte Zeit zu zweit, kommen sich näher und sprechen über sehr persönliche Themen. Doch am Abend kippt die Stimmung schlagartig. Eine folgenschwere Entscheidung sorgt für Tränen und Streit - und schon am nächsten Tag wartet mit der Casa Amor die nächste Bewährungsprobe. Dort treffen die Männer auf die Granaten Hanna Weig, Camelia Minicuta und Maxime Ocasek und sind von den neuen Frauen sofort begeistert. "Love Island VIP" am 4. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Nachdem Giuliano und Celina bereits eine gemeinsame Nacht in der Private Suite verbringen durften, bekommen nun auch die anderen Couples ungestörte Zeit zu zweit. Bei Einzeldates können sie ihre Verbindungen vertiefen - und dabei wird es mal heiß, mal sehr emotional. Eva und Jannik sprechen bei ihrem Date über ihre Familien und werden dabei sehr persönlich. "Mir ist es sehr wichtig, dass Jannik mit mir auch über mein Kind gesprochen hat.", findet Eva. Auch Jannik öffnet sich und erzählt von der Trennung seiner Eltern sowie von der schweren Erkrankung seiner Mutter: "Mittlerweile ist es so schlimm, dass man ihr nicht mehr helfen kann. Sie hat jeden Tag so viele Schmerzen - ich bin einfach machtlos." Bei beiden fließen Tränen.Am Abend betritt Sylvie die Villa und stellt die Couples vor eine folgenschwere Entscheidung: Sie müssen bestimmen, welches Paar aus ihrer Sicht das geringste Potenzial hat und die Villa verlassen soll. Was daraufhin passiert, bringt selbst die sonst so schlagfertige Moderatorin aus dem Konzept. "Denkt darüber nach, was ihr heute getan habt", gibt Sylvie den Islandern fassungslos mit auf den Weg. Es folgen bittere Tränen, emotionale Auseinandersetzungen und ein unerwarteter Auszug.Am nächsten Tag wartet bereits der nächste Schock: Die Männer müssen die Villa verlassen und ziehen in die Casa Amor. Dort ist die gedrückte Stimmung allerdings schnell vergessen, denn mit Hanna, Camelia und Maxime warten drei neue Granaten auf sie. Besonders Tim kann sein Glück kaum fassen: "Die Frau, die ich mir hier reingewünscht habe, ist jetzt da. Hanna ist die krasseste Versuchung überhaupt". Auch Nelson ist begeistert: "Das sind keine Granaten, sondern Atombomben, Bro!".Während die Männer sich über ihre neuen Mitbewohnerinnen freuen, wächst bei den Frauen in der Villa die Skepsis. Sie ahnen bereits, dass ihre Couples so schnell nicht zurückkehren werden. Bleiben die Männer ihren bisherigen Verbindungen treu - oder ist die Versuchung in der Casa Amor am Ende zu groß?"Love Island VIP" am 4. November um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Flove-island-vip&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C60bff6fedf7342d0640108df3406fe13%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639286876809001325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JOQxa3070Ah0uDGxRmc1S5%2Bn6BHDqbclDfNdbwi4%2Bww%3D&reserved=0).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6383802