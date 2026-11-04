Mainz (ots) -Stress ist für viele Menschen zum Dauerzustand geworden. Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit und die digitale Reizüberflutung bestimmen den Alltag. Die Dokumentation "Unter Druck - Warum wir nicht mehr abschalten" von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner fragt, was Dauerbelastung mit Körper und Psyche macht und wie sie die Gesellschaft verändert. Die Doku dafür verbindet persönliche Geschichten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. 3sat zeigt den Film am Mittwoch, 11. November 2026, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Ab Ausstrahlung 90 Tage in der 3satMediathek.Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Digitale Medien fordern ständig Aufmerksamkeit, der Leistungsdruck wächst. Die Folgen reichen von körperlichen Beschwerden und Erschöpfung bis zum Burnout. Doch warum fällt es den Menschen so schwer, abzuschalten? In Deutschland fürchten sechs von zehn Beschäftigten, durch Überlastung zu erkranken. In Österreich ist der Anteil nahezu ebenso hoch. In der Schweiz fühlen sich drei von zehn Erwerbstätigen emotional erschöpft. Je nach Lebensphase zeigt sich der Druck anders: Junge Menschen erleben globale Krisen unmittelbar auf dem Smartphone. Menschen in der Lebensmitte versuchen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Ältere stehen vor der Frage, wie lange sie den Anspruch erfüllen können, leistungsfähig zu bleiben.Die 20-jährige Veronika studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement und arbeitet nebenbei in einem Café. Nicht das Smartphone selbst belastet sie, sondern die Nachrichten, die sie darüber erreichen: steigende Preise, Kriege und Klimakrise. Ausgleich findet sie beim Gärtnern und beim Sport. Rudolf ist 61 und arbeitet in der IT. 16-Stunden-Tage waren für ihn lange normal. Nach einem Arbeitsplatzwechsel erlebt er, dass seine Berufserfahrung mit über 60 plötzlich weniger gefragt ist. Beim Yogawandern in den Wiener Alpen sucht er Abstand vom Alltag. Abschalten muss er erst wieder lernen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/unterdruck?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/unter-druck-warum-wir-nicht-mehr-abschalten) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Doku zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6383824