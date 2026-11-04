DAX Prognose für Mittwoch, 04.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.737 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX direkt das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst an die 25.850 Punkte-Marke und nach einer Konsolidierung weiter aufwärts an und über die 26.000 Punkte-Marke, über der sich der Index hat aber nicht etablieren können. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen wieder nach. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust formatiert. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter ab. Der DAX ging bei 25.836 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell behauptet Schlüssellevel: Nach dem Rücksetzer auf 25.836 Punkte verteidigte der Index die SMA200 im 1h-Chart; der Start in den Handel erfolgt bei 25.851 Punkten.

DAX Prognose mit 60 - Bull-Vorteil: Ein Ausbruch über die SMA50 (25.851 Punkte) ebnet den Weg zu Zielen um 26.048/70 Punkte; Scheitern bringt 25.680 und 25.438 Punkte ins Spiel.

Sentiment signalisiert Antizyklik: Der CNN Fear - Greed Index ist auf 19 ("Extreme Fear") gefallen - historisch eine Konstellation mit erhöhtem Potenzial für eine technische Bodenbildung.

Der deutsche Leitindex eröffnete gestern vorbörslich bei 25.737 Punkten und markierte unmittelbar sein Tagestief. Im Anschluss kletterte das Barometer zügig über 25.850 Zähler und überwand zeitweise die psychologische Marke von 26.000 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang den Bullen jedoch nicht: Bis zum Xetra-Handelsschluss bröckelten die Gewinne ab. Der DAX beendete den Tagesschluss schließlich bei 25.836 Punkten.

In der Marktbreite zeigte sich der Xetra-Handel ausgeglichen (21 Gewinner gegen 19 Verlierer).

Top-Werte (03.11.2026) Performance Flop-Werte (03.11.2026) Performance Bayer +4,93 % Zalando -5,20 % Infineon +3,49 % Fresenius Med. Care -3,65 % Siemens Energy +2,45 % MTU Aero Engines -2,37 %

Historischer Range-Vergleich

Kennzahl 03.11. Ist 03.11. Prognose* 02.11. Ist Tageshoch (TH) 26.057 26.029 26.043 Tagestief (TT) 25.667 25.622 25.756 Xetra-Schluss 25.865 - 25.981 Tagesschluss (22:00) 25.836 - 25.912 Tages-Range 390 Pkt. - 287 Pkt.

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr.

Chartcheck: Technische Analyse im 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart

1h-Chart: Kampf um die Glättungslinien

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gestern notierte der DAX am Morgen unter dem SMA20 (25.819 Punkte) und stieß am SMA50 (25.851 Punkte) zunächst auf Widerstand. Der mittägliche Schub über beide Linien hielt nicht bis zum Handelsschluss. Im Frühhandel tauchte der Index kurzzeitig unter den SMA200 (25.658 Punkte), fand dort verlässlichen Support und startete eine Erholung an den SMA50.

Aufhellung: Ein per Stundenschluss bestätigter Move über den SMA50 öffnet die Aufwärtsziele bei 26.145/60 und 26.395/415 Punkten.

Abwärtsrisiko: Prallt der Index am SMA50 ab und fällt unter den SMA200, droht ein Abgleiten in Richtung 25.515/500 bzw. 25.340/25 Punkte.

Einschätzung 1h-Chart: Neutral - Bullisch...

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