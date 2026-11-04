London (ots) -EXPO 2027 Belgrad rückte Serbien auf dem World Travel Market (WTM) in London als internationales Reiseziel in den Fokus. Dabei wurde das touristische Angebot des Landes internationalen Branchenpartnern vorgestellt und die bevorstehende Ausstellung als Impulsgeber für Reisen durch ganz Serbien positioniert.Vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 findet mit EXPO 2027 Belgrad die erste internationale Ausstellung auf dem Westbalkan statt. Unter dem Motto "Spielen für die Menschheit: Sport und Musik für alle" werden mehr als vier Millionen Besuche erwartet. Über 140 internationale Teilnehmer gestalten ein vielfältiges Programm mit kulturellen Veranstaltungen, Musik, Sport, Ausstellungen und interaktiven Erlebnissen.Die internationale Kampagne Visit Serbia bewirbt Reisepakete, die EXPO 2027 Belgrad mit Reisezielen im ganzen Land verbinden. Auf dem WTM London wurden insbesondere Möglichkeiten vorgestellt, den Ausstellungsbesuch mit Ausflügen nach Novi Sad und in die Weinberge der Fruška Gora, zur Donau-Schlucht und zur Festung Golubac sowie mit Besuchen der Berglandschaften und traditionellen Dörfer Westserbiens zu kombinieren.Aufbauend auf dem Wachstum des serbischen TourismussektorsDie Initiative knüpft an das kontinuierliche Wachstum des serbischen Tourismussektors an. Zwischen Januar und August 2026 verzeichnete das Land rund 3,13 Millionen Touristenankünfte - ein Anstieg von 6,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025. Die Übernachtungen ausländischer Gäste stiegen um 5,8 % auf rund 4,33 Millionen. Bei Besuchern aus Großbritannien wurde ein Zuwachs der Übernachtungen um 8,7 % verzeichnet.Über EXPO 2027 BelgradEXPO 2027 Belgrad ist eine Spezialisierte Weltausstellung, die vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 in Belgrad unter dem Motto "Spielen für die Menschheit: Sport und Musik für alle" stattfindet. Die 93-tägige Veranstaltung bringt mehr als 140 internationale Teilnehmer zusammen und beleuchtet die Rolle von Sport, Musik und menschlichen Begegnungen dabei, Menschen miteinander zu verbinden.Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6383834