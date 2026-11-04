Die Novo Nordisk-Aktie meldet sich mit einem kräftigen Kursplus zurück. Nach überraschend starken Quartalszahlen gewinnt das Papier am Mittwochmorgen rund +5% auf 37,50 €. Der dänische Pharmakonzern steigerte seinen bereinigten operativen Gewinn um +27% und erhöhte gleichzeitig die Jahresprognose. Besonders die neue Wegovy-Abnehmpille entwickelt sich besser als erwartet. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12 stellt sich deshalb die Frage: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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