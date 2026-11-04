Securitize bringt 13 weitere US-Aktien auf die Solana-Blockchain, darunter Disney, Salesforce, ExxonMobil und Uber. Die Ausgabe läuft ohne Zustimmung der betroffenen Konzerne. Dem Kurs von Solana hilft die Nachricht vorerst nicht. Am heutigen Mittwoch notiert die Kryptowährung bei 80,87 € und liegt damit auf Tagessicht 1,8% im Minus. Was steckt hinter dem wachsenden Aktienhandel auf der Blockchain, und sollten Anleger jetzt bei Solana zugreifen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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