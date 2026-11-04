Jefferies hat die Einstufung für die Siltronic-Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal auf Buy belassen und das Kursziel bei 130 Euro bestätigt. Analyst Constantin Hesse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung darauf, dass der Wafer-Hersteller die Umsatzerwartungen des Marktes um sechs Prozent übertroffen habe. Reicht das aus, um die Kaufempfehlung der Analysten zu rechtfertigen? Umsatz übertrifft Erwartungen Laut Hesse lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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