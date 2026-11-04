Der Plattformanbieter VINLIVT und das Wertpapierinstitut Evergreen ermöglichen Versicherungsmaklern und Unternehmen digitale Sparlösungen. Aktuell stehen vier Anlagestrategien mit Sparplänen zur Verfügung. Zudem bereitet sich VINLIVT auf das Altersvorsorge- und ein Kinderdepot vor. Die Vinlivt GmbH baut gemeinsam mit dem Wertpapierinstitut Evergreen ihre digitale Depot- und Sparlösung aus. Nach Unternehmensangaben stehen bereits heute vier Anlagestrategien und flexible Sparpläne zur Verfügung. Ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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