White-Label-Policen ermöglichen es beispielsweise Plattformen, InsurTechs und allgemein Vertriebsunternehmen, Versicherungen unter eigener Marke anzubieten. Wer tatsächlich für den Schutz einsteht, bleibt für Kunden dabei oft im Hintergrund. Das will die BaFin nun ändern. Bei White-Label-Versicherungen sollen Kunden künftig auf den ersten Blick erkennen können, wer tatsächlich für ihren Versicherungsschutz einsteht. Die BaFin konkretisiert mit einem neuen Rundschreiben ihre Erwartungen an Versicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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