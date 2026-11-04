Eine Analyse der Heizungsarten der auf immowelt.de zum Kauf angebotenen Wohnimmobilien zeigt: Jedes sechste inserierte Haus verfügt über Wärmepumpe. Somit hat sich der Anteil der Objekte mit Wärmepumpe seit 2023 fast verdreifacht. Trotz dem Aus des Heizungsgesetzes hat die Verbreitung von Wärmepumpen bei angebotenen Wohnimmobilien einen neuen Höchststand erreicht. Im dritten Quartal 2026 waren etwa 12,2% der auf immowelt.de zum Kauf inserierten Wohnimmobilien mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Den vollständigen Artikel lesen ...
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