Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am gestrigen Dienstag (03. November) die Ergebnisse des 3. Quartals 2026. Mit den Ergebnissen des 2. Quartals konnte der Technologiekonzern nicht sonderlich überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel im August entsprechend aus. Die AMD-Aktie geriet damals unter die Räder. Dieses Mal sollte es anders werden und es wurde auch anders.AMD - Aktie hebt nach Zahlen ab AMD veröffentlichte den Umsatz für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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