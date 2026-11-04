Köln (ots) -Eisbaden, Schlaftracking oder Supplements: Der Longevity-Trend zeigt, was Menschen heute alles für ein langes und gesundes Leben tun. Doch wer länger lebt, braucht auch länger finanzielle Sicherheit. Eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK zeigt: Die meisten Erwerbstätigen würden sich bei der Auszahlung einer geförderten Altersvorsorge für eine lebenslange monatliche Rente entscheiden.Mit der Altersvorsorgereform ab Januar 2027 erhalten Sparerinnen und Sparer verschiedene Wahlmöglichkeiten für die Auszahlung. Eine repräsentative Civey-Umfrage unter 2.500 Erwerbstätigen zeigt eine klare Präferenz: 58 Prozent bevorzugen eine garantierte lebenslange monatliche Rentenzahlung. Lediglich 16 Prozent würden höhere monatliche Auszahlungen wählen, die mit dem 85. Lebensjahr enden. Für 18 Prozent steht eine möglichst hohe Kapitalauszahlung zu Rentenbeginn im Vordergrund.Auch junge Menschen setzen auf SicherheitBesonders bemerkenswert: Auch die jüngere Generation setzt mehrheitlich auf eine lebenslange Absicherung. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen (53 Prozent) bevorzugt eine garantierte lebenslange Monatsrente. Für 24 Prozent kommt eine höhere Auszahlung bis zum 85. Lebensjahr infrage. 17 Prozent würden sich für eine möglichst hohe Einmalzahlung zu Rentenbeginn entscheiden. Damit wird deutlich: Die Absicherung eines langen Lebens ist längst kein Thema nur für ältere Generationen. Auch junge Menschen legen Wert darauf, dass ihre Altersvorsorge bis ans Lebensende trägt.Lebenslange Rente bleibt das Alleinstellungsmerkmal der VersichererMit dem Wunsch nach einer verlässlichen finanziellen Absicherung im Alter rückt ein Leistungsmerkmal in den Mittelpunkt: die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Die lebenslange Rentenzahlung ist das zentrale Unterscheidungsmerkmal der Versicherungswirtschaft gegenüber Banken, Fondsanbietern, Neobrokern und staatlichen Standardlösungen. Versicherer können ihre Kundinnen und Kunden bis an ihr Lebensende finanziell absichern. Die vereinbarte Rente wird unabhängig davon gezahlt, wie alt sie werden. Diese Sicherheit gewinnt in einer Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung an Bedeutung.Wenn das Geld länger reichen mussEin langes Leben ist längst keine Ausnahme mehr. Wer heute 25 Jahre alt ist, hat statistisch gute Chancen, 90 Jahre oder älter zu werden. Aus Sicht der DEVK greifen Auszahlungsmodelle daher zu kurz, wenn die Leistungen bereits mit dem 85. Lebensjahr enden. Denn viele Menschen werden deutlich älter und sind auch hochbetagt noch auf eine private Zusatzrente angewiesen.Flexibilität bei der AuszahlungDie neuen geförderten Vorsorgeprodukte der DEVK bieten sowohl eine lebenslange Rentenzahlung als auch einen Auszahlungsplan in Raten an. Dieser reicht mindestens bis zum 85. Lebensjahr. Kundinnen und Kunden können so die Lösung wählen, die am besten zu ihrer persönlichen Lebenssituation passt. Für den Kölner Versicherer bleibt die lebenslange Rente in Verbindung mit einer qualifizierten Beratung jedoch der beste Weg, um Versorgungslücken im Alter dauerhaft zu vermeiden.Altersvorsorge neu denkenMit der Reform der privaten Altersvorsorge setzt der Gesetzgeber ab 2027 neue Impulse für den langfristigen Vermögensaufbau. Die DEVK-Umfrage zeigt dabei vor allem: Die Menschen möchten nicht nur länger leben, sondern ihren Lebensstandard auch dauerhaft absichern.Oder anders gesagt: Wer heute ins Eiswasser steigt, um fit für die Zukunft zu bleiben, sollte auch seine Altersvorsorge widerstandsfähig machen. Denn ein langes Leben ist vor allem dann ein Gewinn, wenn die finanzielle Sicherheit erhalten bleibt.Zur UmfrageDas Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag der DEVK vom 25. August bis 1. September 2026 insgesamt 2.500 Erwerbstätige (ohne Beamtinnen und Beamte sowie Selbstständige) befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei 3,4 Prozentpunkten.Grafiken zur Umfrage und Pressefotos (http://www.devk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/devk-umfrage-lebenslange-rente-04-11-2026)Informationen zur neuen geförderten Altersvorsorge (http://www.devk.de/kampagne/altersvorsorge)Pressekontakt:DEVK VersicherungenMelanie StaudtRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6383873