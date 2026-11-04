Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG



04.11.2026 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Operative Ergebnisverbesserung erreicht, Weitere Rentabilitätsverbesserungen in Sicht; Rating: "KAUFEN"



Die SYZYGY AG verzeichnete im dritten Quartal 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe von 12,52 Mio. € erwartungsgemäß eine im Vergleich zu den Vorquartalen (Q1: 12,90 Mio. €; Q2: 12,33 Mio. €) konstante Umsatzentwicklung. Auf Sicht der ersten neun Monate liegen die Umsätze mit 37,75 Mio. € (VJ: 43,78 Mio. €) damit deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück. Maßgeblich dafür waren Etatverluste, die die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 hinnehmen musste und die noch in den Umsätzen des vergangenen Geschäftsjahres enthalten waren. Darüber hinaus ist das Marktumfeld der SYZYGY AG nach wie vor von einer schwachen Ausschreibungsaktivität und einer restriktiven Budgetvergabe der Kunden geprägt. Gewonnene Neuaufträge, wie etwa seitens des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), konnten den Budgetwegfall dabei nicht kompensieren.



In den vergangenen Berichtsperioden hat das Management der SYZYGY AG erfolgreich Maßnahmen zur Kostenreduktion umgesetzt. Der starke Rückgang des Personalbestands auf 432 (30.09.25: 519) im Vergleich zur Vorjahresperiode hat zu einer spürbaren Reduktion der operativen Kosten geführt. Trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung war die Gesellschaft dadurch in der Lage, das EBIT auf 0,89 Mio. € (VJ: 0,01 Mio. €) zu steigern. Die Kostenspareffekte führten insbesondere im abgelaufenen dritten Quartal 2026 zu einem starken Anstieg des EBIT auf 0,47 Mio. €, nachdem in den beiden vorangegangenen Quartalen ebenfalls positive EBIT-Beiträge erzielt wurden (Q1 26: 0,25 Mio. €; Q2 26: 0,17 Mio. €). Unterjährig liegt hier damit eine klar positive Ergebnistendenz vor.



Nach Abzug des Finanzergebnisses in Höhe von -0,22 Mio. € (VJ: -0,31 Mio. €), in dem größtenteils IFRS-16-Aufwendungen enthalten sind, weist die SYZYGY AG ein Periodenergebnis in Höhe von 0,48 Mio. € (VJ: -0,22 Mio. €) aus. Auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses zeigt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere auf die bereits umgesetzten Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.



Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat das Management der SYZYGY AG die bereits im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose bestätigt. Demnach wird weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 50 Mio. € und einer EBIT-Marge von 3 bis 4 % gerechnet. Dies würde unverändert einem voraussichtlichen EBIT in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mio. € entsprechen. Im vierten Quartal 2026 müsste die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von rund 12,2 Mio. € erreichen, was angesichts der stabilisierten Umsatzentwicklung sehr realistisch ist. Bislang hat sich der Quartalsumsatz des laufenden Geschäftsjahres in einem engen Korridor zwischen 12,3 und 12,9 Mio. € bewegt. Auch die bisherige EBIT-Entwicklung spricht für eine realistische Guidance. Zwar muss im vierten Quartal noch ein EBIT von mindestens 0,60 Mio. € erwirtschaftet werden, was nach einem EBIT von 0,47 Mio. € im dritten Quartal ebenfalls als erreichbar erscheint.



Nachdem die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 weitestgehend erreicht werden dürften, richten wir unseren Fokus auf die Prognosen für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028. Bislang hatten wir für 2027 ein Umsatzwachstum in Höhe von 6,0 % und eine EBIT-Marge in Höhe von 5,0 % unterstellt. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung der SYZYGY AG, die unterjährig von fehlenden Wachstumsimpulsen geprägt war, erscheint unsere Annahme eines organischen Wachstums für 2027 zu hoch. Um das bislang erwartete Umsatzwachstum zu erreichen, müsste die SYZYGY AG einen spürbaren Anstieg beim Neugeschäft verzeichnen. Insbesondere in Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Markt der Gesellschaft, sind derzeit jedoch keine wesentlichen positiven Impulse aus den relevanten Kundenbranchen erkennbar. Die anhaltend zurückhaltende Investitionsbereitschaft und die geringe Ausschreibungsaktivität erschweren eine kurzfristige Kompensation der in den vergangenen Jahren weggefallenen Kundenetats. Vor diesem Hintergrund unterstellen wir für das Geschäftsjahr 2027 ein moderates Umsatzwachstum von 2,0 % auf 51,02 Mio. € (bisher: 53,02 Mio. €). Analog dazu reduzieren wir unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2028 auf 52,55 Mio. € (bisher: 55,68 Mio. €).



Angesichts fehlender Umsatzimpulse wird die SYZYGY AG auch in den kommenden Geschäftsjahren den Fokus verstärkt auf die Verbesserung der operativen Rentabilität legen. Die bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen haben die Kostenbasis deutlich reduziert. Zusätzliches Einsparpotenzial besteht insbesondere bei den Personal- und Standortkosten. Vor allem die schrittweise Reduzierung überschüssiger Büroflächen dürfte in den kommenden Jahren zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Trotz der nur moderat erwarteten Umsatzentwicklung rechnen wir daher mit einer sukzessiven Steigerung der EBIT-Marge auf 4,1 % (2027) bzw. 5,0 % (2028). Aufgrund der niedrigeren Umsatzschätzungen haben wir unsere EBIT-Prognose jedoch ebenfalls nach unten angepasst. So rechnen wir für 2027 nun mit einem EBIT in Höhe von 2,07 Mio. € (bisher: 2,64 Mio. €) und für 2028 mit einem EBIT in Höhe von 2,63 Mio. € (bisher: 4,03 Mio. €).



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 2,30 € (bisher: 2,70 €) ermittelt. Die Reduzierung des Kursziels ist auf unsere geringeren Prognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 sowie die darauf aufbauende Stetigkeitsphase des Modells zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261104_Syzygy_Note



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 04.11.2026 (08:21 Uhr)

Erste Weitergabe: 04.11.2026 (10:30 Uhr)



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