Unterföhring (ots) -
Tausende Pokémon-Karten. Regale voller Spielzeug. Sneaker, die viel zu schade zum Tragen sind: Wenn Sammelleidenschaft keine Grenzen kennt, sind Panagiota Petridou und Aaron Troschke nicht weit. In der neuen Kabel Eins-Show "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge", ab Sonntag, 8. November, um 19:10 Uhr bei Kabel Eins, tauchen sie in kuriose und faszinierende Sammlerwelten ein. Sammlung gegen Sammlung, Panagiota gegen Aaron! Im freundschaftlichen Wettstreit treten die beiden mit ihren jeweiligen Sammlerwelten gegeneinander an - zum Mitstaunen, Mitfiebern und Mitraten. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt stellvertretend für "seinen" Sammler 3.000 Euro. Doch wer hat am Ende den besseren Riecher für echte Sammlerschätze - Panagiota oder Aaron?
eBay ist Titelsponsor von "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" und begleitet die gesamte Staffel als exklusiver Werbepartner.
Produziert wird "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.
"Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" ab Sonntag, 8. November, um 19:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Michael Ulich
Email: luisa.hollmann@prosiebensat1.com / Michael.ulich@prosiebensat1.com
Photo Production & Editing
Isabella Toennes
email: isabella.toennes@prosiebensat1.com
Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6383887
Tausende Pokémon-Karten. Regale voller Spielzeug. Sneaker, die viel zu schade zum Tragen sind: Wenn Sammelleidenschaft keine Grenzen kennt, sind Panagiota Petridou und Aaron Troschke nicht weit. In der neuen Kabel Eins-Show "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge", ab Sonntag, 8. November, um 19:10 Uhr bei Kabel Eins, tauchen sie in kuriose und faszinierende Sammlerwelten ein. Sammlung gegen Sammlung, Panagiota gegen Aaron! Im freundschaftlichen Wettstreit treten die beiden mit ihren jeweiligen Sammlerwelten gegeneinander an - zum Mitstaunen, Mitfiebern und Mitraten. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt stellvertretend für "seinen" Sammler 3.000 Euro. Doch wer hat am Ende den besseren Riecher für echte Sammlerschätze - Panagiota oder Aaron?
eBay ist Titelsponsor von "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" und begleitet die gesamte Staffel als exklusiver Werbepartner.
Produziert wird "Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.
"Mein Lieblingsstück - Die eBay Sammler-Challenge" ab Sonntag, 8. November, um 19:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Michael Ulich
Email: luisa.hollmann@prosiebensat1.com / Michael.ulich@prosiebensat1.com
Photo Production & Editing
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