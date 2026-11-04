Eschborn (ots) -Eigentlich soll Weihnachten eine besinnliche und sorglose Zeit zum Ausklang des Jahres sein. Bei Myriam und Norbert sieht die Realität jedoch anders aus: Während sie zwischen Plätzchenbacken, Geschenkesuche, Krippenspiel der Kinder und Verwandtschaftsbesuch zunehmend unter Strom steht, sind ihm vor allem die kulinarischen Seiten des Festes wichtig - eine doppelte Portion Weihnachtsgans, zahlreiche Raclette-Pfännchen und üppige Familienessen inklusive. Was Myriam und Norbert verbindet, sind unangenehme Überraschungen: Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Doch hinter ähnlichen Symptomen können unterschiedliche Ursachen stecken, die entsprechend unterschiedliche Therapieansätze erfordern. Während bei z. B. durch Stress bedingte Symptome wie Durchfall, Blähungen und Krämpfen pflanzliche Arzneimittel mit einer Kombination aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle (MYRRHINIL-INTEST) die Darmgesundheit unterstützen können, kann bei einem Verdauungsenzymmangel der Bauchspeicheldrüse der gezielte Ersatz fehlender Enzyme (z. B. Rizoenzyme in NORTASE) die Verdauung unterstützen und damit die Verdauungsgesundheit wieder ins Lot gebracht werden.Durchfall, Blähungen, Krämpfe: Auch die Bauchspeicheldrüse im Blick behaltenDass sich hinter vermeintlich typischen Reizdarmbeschwerden auch eine Bauchspeicheldrüsenschwäche verbergen kann, verdeutlicht eine aktuelle wissenschaftliche Übersichtsarbeit: In zwei Untersuchungen fanden sich bei 5 beziehungsweise 6,1 Prozent der Patienten mit Reizdarmsyndrom Hinweise auf eine eingeschränkte Funktion der Bauchspeicheldrüse [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, bei anhaltenden Magen-Darm-Beschwerden auch andere mögliche Ursachen in Betracht zu ziehen.Den Ursachen auf der SpurEinen ersten Anhaltspunkt für die zugrunde liegende Ursache kann dabei die Frage liefern: Wann und in welchem Zusammenhang treten die Beschwerden auf? Bei Myriam macht sich der Darm vor allem dann bemerkbar, wenn der Vorweihnachtsstress zunimmt - unabhängig davon, was auf den Teller kommt. Dieses Muster kann z. B. zu einem Reizdarmsyndrom passen, bei dem wiederkehrende Bauchschmerzen und Veränderungen des Stuhlgangs auftreten, die sich nicht ausreichend durch eine andere Erkrankung erklären lassen. Dabei können unter anderem Veränderungen des Darmmikrobioms und eine beeinträchtigte Darmbarriere eine Rolle spielen. Psychische Belastung und Stress verstärken die Beschwerden zusätzlich. Bei Norbert hingegen folgen Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen insbesondere auf üppige, fettreiche Mahlzeiten, treten aber auch bei Plätzchen und Stollen zum Milchkaffee am Nachmittag auf. Ein möglicher Grund: Produziert die Bauchspeicheldrüse zu wenig Verdauungsenzyme, können vor allem Nahrungsfette nicht ausreichend aufgespalten werden. Neben den genannten Beschwerden treten häufig auch fettige Stühle auf. Das Erkennen des individuellen Beschwerdemusters kann somit wichtige Behandlungshinweise liefern und beim Abklärungsgespräch mit dem Therapeuten oder in der Apotheke helfen.Damit der Bauch Weihnachten nicht bestimmtNeben einer individuell angepassten Ernährung können Stressmanagement und Entspannungsverfahren Betroffenen wie Myriam mit einer Reizdarmsymptomatik helfen, Beschwerden in den Griff zu bekommen. Die pflanzliche Kombination aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle (MYRRHINIL-INTEST) wird als traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung von Magen-Darm-Störungen mit Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen eingesetzt. Die enthaltenen Wirkstoffe können die Beschwerdesymptomatik reduzieren, die Darmbarriere stabilisieren und so die Darmgesundheit unterstützen. Bei einer eingeschränkten Funktion der Bauchspeicheldrüse wie bei Norbert steht dagegen die Wiederherstellung der Verdauung im Vordergrund: Fehlende Verdauungsenzyme sollten dann, z. B. durch aus Reispilzen gewonnene Rizoenzyme (NORTASE), konsequent zu jeder Haupt- und Zwischenmahlzeit eingenommen werden. Die vegetarischen Rizolipasen, Rizoproteasen und Rizoamylasen helfen dem Körper dabei, Nährstoffe zu spalten und die Verdauung wieder in Schwung zu bringen.Ob Weihnachtsstress oder Festtagsbraten: Wer wiederkehrende Beschwerden und ihre möglichen Auslöser ernst nimmt, kann der Ursache gezielter auf den Grund gehen - und mit der richtigen Behandlung aus der Apotheke die Feiertage hoffentlich wieder unbeschwert genießen.__________________________________________________________________________Literatur[1] Cotton CEM, Hopper AD, Sanders DS. Are we missing early pancreatic dysfunction? Expanding faecal elastase testing beyond pancreatic disease. Current Opinion in Gastroenterology. 2026;42:154-162.__________________________________________________________________________Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale FormulierungAusschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.__________________________________________________________________________MYRRHINIL-INTEST Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Glucose und Saccharose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 05/26NORTASE Anwendungsgebiete: Ersatz von Verdauungsenzymen bei Maldigestion (Verdauungsschwäche) infolge einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse, die mit Beschwerden wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen sowie fettigen Stühlen einhergehen kann. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 04/26__________________________________________________________________________Pressekontakt:CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen und Consultant Beteiligungsgesellschaft mbHAndrea HolstT: 06196 / 58 655 968holst@cgc-pr.comDr. Sibylle Bergmann-MatzT: 06196 / 58 655 969bergmann@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7139/6383884