Berlin (ots) -Mit "Lass Reden - Cube Talk" setzt die Europäische Kommission in Deutschland ihre Jugendkampagne LassReden fort und startet ihr erstes eigenes Video-Podcast-Format. In sechs Folgen diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik mit bekannten Stimmen aus der Generation Z über Themen, die junge Menschen mit Blick auf Europa besonders bewegen.Zum Auftakt sagte Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland: "Der LassReden Cube steht für Offenheit und Transparenz, überall in Deutschland. An diesem Motto orientiert sich auch unser neuer Podcast: Wir reden nicht über, sondern mit jungen Menschen - ehrlich und auf Augenhöhe."Wie dieser direkte Austausch aussehen kann, zeigt die erste Folge: Darin diskutiert Barbara Gessler (https://www.linkedin.com/in/barbara-gessler-87851a71/) zusammen mit Content-Creator Milan-David Kuzniak (https://www.instagram.com/milndvid/?hl=de) über politische Bildung und Beteiligung in Europa. Die Folge ist ab sofort auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=PifK-6zFG_E) verfügbar.Vom Zuhören über Antworten zum echten GesprächMehr als 1.500 Menschen zwischen 16 und 24 Jahren haben sich in den vergangenen Monaten bei LassReden eingebracht. In der ersten Phase stand das Zuhören im Mittelpunkt: Bei Veranstaltungen an 24 Orten, im mobilen LassReden Cube und online konnten sie ihre Sorgen, Ideen und Erwartungen an die EU teilen.In der zweiten Phase folgten Antworten aus Brüssel: Auf der offiziellen Webseite (https://lass-reden.eu/) der Kampagne, aber auch in Gesprächsformaten mit Content-Creators. EU-Kommissarinnen und -Kommissare reagierten zudem in einer siebenteiligen Video-Reihe auf konkrete Fragen und Kritik. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen griff die Anliegen in einem Statement (https://www.instagram.com/p/DcS5Sq_xi2j/) auf.Mit "Lass Reden - Cube Talk" beginnt nun die dritte Phase der Kampagne: der direkte Austausch auf Augenhöhe zwischen Politik und junger Generation.Ein Cube, zwei Gäste, sechs ThemenIn sechs moderierten Podcast-Folgen treffen jeweils eine Person aus der Politik und eine bekannte Stimme aus der Generation Z aufeinander. Als Content-Creator, Musikerin und Musiker oder Sportlerin und Sportler bringen die Gäste unterschiedliche Perspektiven mit und sind nah an den Lebenswelten junger Communities. Die politischen Gäste sind auf unterschiedlichen Ebenen an der Gestaltung europäischer Politik beteiligt und bringen verschiedene politische Standpunkte zum Ausdruck. Gemeinsam werden zentrale Anliegen diskutiert, die im LassReden Cube zur Sprache kamen. Dazu gehören unter anderem politische Bildung und Beteiligung, hohe Lebenshaltungskosten sowie Sicherheit und Außenpolitik.Ein Dialog, der weitergehtDer LassReden Cube dient weiterhin als Raum für kritische Fragen, unterschiedliche Meinungen und persönliche Perspektiven. Denn demokratische Beteiligung bedeutet nicht nur, jungen Menschen zuzuhören, sondern sie auch aktiv in politische Gespräche einzubeziehen.Weitere InformationenErste Folge von "Lass Reden - Cube Talk" (https://www.youtube.com/watch?v=PifK-6zFG_E)Statement zur LassReden-Kampagne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (https://www.instagram.com/p/DcS5Sq_xi2j/)LassReden Website inklusive aller Videos mit EU-Kommissarinnen und Kommissaren (https://lass-reden.eu/feedback-aus-bruessel/)Pressekontakt:Birgit Schmeitzner, Tel.: +49 (30) 2280-2300. Mehr Informationenzu allen Pressekontakten hier: https://ec.europa.eu/germany/news/contact_deAnfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet das Team des BesucherzentrumsERLEBNIS EUROPA per E-Mail oder telefonisch unter (030) 2280 2900.Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6383918