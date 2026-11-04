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WKN: A2PMK5 | ISIN: AT000ADDIKO0 | Ticker-Symbol: ZYE1
Frankfurt
04.11.26 | 08:02
23,400 Euro
-3,70 % -0,900
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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ADDIKO BANK AG Chart 1 Jahr
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ADDIKO BANK AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
04.11.2026 11:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/04.11.2026/10:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

Meldung erfolgt nach Fristablauf

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Aleksandar Kostic

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

5. Datum der Schwellenberührung 10.03.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     9,69          0                     9,69      19.500.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 9,69          n/a                    9,69 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT000ADDIKO0 0             1.889.066          0,00           9,69 
  Summe:                      1.889.066                        9,69

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/ Total von 
  Ziffer        Name        kontrolliert  Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                      durch Ziffer       (%) 
1       Aleksandar Kostic               n/a          n/a            n/a 
2       Agri Holding        1         n/a          n/a            n/a 
3       South Dakota Trust Company 1         n/a          n/a            n/a 
       as trustee of Circle Trust 
4       Aik Group          2,3        n/a          n/a            n/a 
5       Nord Agri N.V.       4         n/a          n/a            n/a 
6       M&V Investments       5         n/a          n/a            n/a 
7       AIK Banka          6         4,5          n/a            4,5 
8       Gorenjska banka d.d., Kranj 4         5,19          n/a            5,19

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Herr Miodrag Kostic ("MK") war die unmittelbar kontrollierende Person der Agri Holding AG (CH-110.227.853) ("Agri Holding"), welche ihrerseits die AikGroup (CY) Limited ("Aik") (vormals Agri Europe Cyprus Limited",AEC") unmittelbar kontrollierte. Nach dem Tod von MK Ende 2024 und der Umsetzung seiner letztwilligen Verfügungen sowie der zu Lebzeiten getroffenen Anordnungen änderte sich die Aktionärsstruktur von Aik zum 10. März 2025 wie folgt: Die Agri Holding hielt zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von 50 %, der"Circle Trust" - verwaltet durch die (damalige) South Dakota Trust Company ("SDTC") als Treuhänder - hielt einen Anteil von 25 %, und der"Sloane Trust" - verwaltet durch die Raysaffe Trustee Company (C.I.) Limited (GG) als Treuhänder - hielt ebenfalls einen Anteil von 25 % an Aik. Im Jahr 2026 wurde die Treuhänderfunktion für den Circle Trust auf die Saffiry Trustee Company (C.I.) Limited (GG) ("STC") übertragen. Da Aleksandar Kostic ("AK") sowohl (x) die Agri Holding als auch (y) die SDTC (nunmehr STC) als Treuhänderin des Circle Trust kontrolliert - wobei Letztere in ihrer Eigenschaft als Anlageberaterin hinsichtlich der Ausübung der mit dem Anteil des Circle Trust an Aik verbundenen Stimmrechte fungiert -, unterliegt AK einer Meldepflicht. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Gorenjska banka d.d., Kranj, im Jahr 2026 (zusätzlich) 60.895 Aktien der Addiko Bank AG erwarb, was einem Anteil von 0,31 % entspricht. Infolgedessen hält die Gorenjska banka d.d., Kranj, nunmehr einen Gesamtanteil von 5,5 % an der Addiko Bank AG. Somit halten Gorenjska banka d.d., Kranj und AIK Banka derzeit insgesamt 1.949.066 Aktien der Addiko Bank AG, was einem Anteil von 9.995 % an der Addiko Bank AG entspricht. (Übersetzung)

(Ende)

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Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793784600051 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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