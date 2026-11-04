DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/04.11.2026/10:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

Meldung erfolgt nach Fristablauf

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Aleksandar Kostic

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

5. Datum der Schwellenberührung 10.03.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 9,69 0 9,69 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 9,69 n/a 9,69 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 1.889.066 0,00 9,69 Summe: 1.889.066 9,69

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 Aleksandar Kostic n/a n/a n/a 2 Agri Holding 1 n/a n/a n/a 3 South Dakota Trust Company 1 n/a n/a n/a as trustee of Circle Trust 4 Aik Group 2,3 n/a n/a n/a 5 Nord Agri N.V. 4 n/a n/a n/a 6 M&V Investments 5 n/a n/a n/a 7 AIK Banka 6 4,5 n/a 4,5 8 Gorenjska banka d.d., Kranj 4 5,19 n/a 5,19

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Herr Miodrag Kostic ("MK") war die unmittelbar kontrollierende Person der Agri Holding AG (CH-110.227.853) ("Agri Holding"), welche ihrerseits die AikGroup (CY) Limited ("Aik") (vormals Agri Europe Cyprus Limited",AEC") unmittelbar kontrollierte. Nach dem Tod von MK Ende 2024 und der Umsetzung seiner letztwilligen Verfügungen sowie der zu Lebzeiten getroffenen Anordnungen änderte sich die Aktionärsstruktur von Aik zum 10. März 2025 wie folgt: Die Agri Holding hielt zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von 50 %, der"Circle Trust" - verwaltet durch die (damalige) South Dakota Trust Company ("SDTC") als Treuhänder - hielt einen Anteil von 25 %, und der"Sloane Trust" - verwaltet durch die Raysaffe Trustee Company (C.I.) Limited (GG) als Treuhänder - hielt ebenfalls einen Anteil von 25 % an Aik. Im Jahr 2026 wurde die Treuhänderfunktion für den Circle Trust auf die Saffiry Trustee Company (C.I.) Limited (GG) ("STC") übertragen. Da Aleksandar Kostic ("AK") sowohl (x) die Agri Holding als auch (y) die SDTC (nunmehr STC) als Treuhänderin des Circle Trust kontrolliert - wobei Letztere in ihrer Eigenschaft als Anlageberaterin hinsichtlich der Ausübung der mit dem Anteil des Circle Trust an Aik verbundenen Stimmrechte fungiert -, unterliegt AK einer Meldepflicht. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Gorenjska banka d.d., Kranj, im Jahr 2026 (zusätzlich) 60.895 Aktien der Addiko Bank AG erwarb, was einem Anteil von 0,31 % entspricht. Infolgedessen hält die Gorenjska banka d.d., Kranj, nunmehr einen Gesamtanteil von 5,5 % an der Addiko Bank AG. Somit halten Gorenjska banka d.d., Kranj und AIK Banka derzeit insgesamt 1.949.066 Aktien der Addiko Bank AG, was einem Anteil von 9.995 % an der Addiko Bank AG entspricht. (Übersetzung)

(Ende)

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Aussender: Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 88876940 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793784600051 ]

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November 04, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)