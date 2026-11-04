Die neue Claude-Funktion Smart Reports soll Unternehmen dabei helfen, ihre KI-Kosten in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig ermöglicht sie Vorgesetzten aber auch, die Leistung ihrer Mitarbeiter:innen zu bewerten. Mit "Smart Reports" hat Anthropic eine neue Funktion angekündigt, mit der Führungskräfte theoretisch die Claude-Nutzung ihrer Mitarbeiter:innen überwachen können. Soweit zumindest die Theorie. In einem Beitrag auf der Hilfeseite weist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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