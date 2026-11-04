Olpe (ots) -Die SCHELL App für die digitale Armaturengeneration E² wurde mit dem German Design Award 2027 ausgezeichnet. In der Kategorie "Excellent Communications Design - App" erhält die innovative Anwendung den Titel "Winner". Damit würdigt die internationale Expertenjury die herausragende Designqualität der App, die eine intuitive Bedienung mit intelligenten Funktionen für ein effizientes Armaturenmanagement verbindet. Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die Innovationskraft von SCHELL und die Positionierung des Unternehmens als Vorreiter für digitale Lösungen in der Sanitärbranche. Die feierliche Preisverleihung findet am 29. Januar 2027 auf dem Messegelände in Frankfurt am Main zum Auftakt der Ambiente statt.Der German Design Award zählt zu den angesehensten internationalen Auszeichnungen für herausragende Gestaltung. Er wird seit 2012 vom German Design Council vergeben und würdigt innovative Designleistungen, die durch Qualität, Relevanz und zukunftsweisende Konzepte überzeugen. Für den German Design Award 2027 wurden insgesamt 3.159 Projekte aus 51 Ländern eingereicht. Eine international besetzte Jury mit 43 Experten aus Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Industrie bewertete die nominierten Arbeiten in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Die Auszeichnung "Winner" prämiert hervorragende Designleistungen, die in ihrer jeweiligen Kategorie als wegweisend gelten.Digitale Innovation trifft auf nutzerorientiertes DesignMit der SCHELL App hat der Armaturenspezialist aus Olpe eine digitale Lösung entwickelt, die die Inbetriebnahme, Steuerung, Überwachung und Dokumentation der elektronischen Armaturengeneration E² besonders einfach und komfortabel macht. Die Anwendung verbindet eine übersichtliche, nutzerfreundliche Gestaltung mit intelligenten Funktionen und unterstützt Fachhandwerker, Facilitymanager und Gebäudebetreiber bei einem effizienten Armaturen- und Gebäudemanagement."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem German Design Award 2027. Sie bestätigt unseren Anspruch, innovative Technologien mit einer intuitiven und praxisgerechten Bedienung zu verbinden. Denn für uns bedeutet gutes Design nicht nur eine ansprechende Gestaltung, sondern vor allem einen echten Mehrwert für die Anwender", erklärt Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Personal bei SCHELL.Intelligente Funktionen für mehr Effizienz und TrinkwasserhygieneDie SCHELL App ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme sowie die individuelle Konfiguration und Steuerung der Armaturen der E² Generation. Dank werkseitig integriertem Bluetooth lassen sich die Armaturen in Sekundenschnelle mit der App verbinden und einstellen.Besonders praktisch ist die einfache Einrichtung automatisierter Stagnationsspülungen, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Trinkwasserhygiene leisten. Darüber hinaus ermöglicht die App eine zuverlässige Dokumentation und bietet einen umfassenden Überblick über Sanitärräume und Armaturen.Bei den elektronischen Waschtisch-Armaturen erleichtern drei voreingestellte Betriebsmodi die bedarfsgerechte Konfiguration: "Wasser sparen", "Strom sparen" und "Komfort". Auch beim elektronischen Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC E² lassen sich zahlreiche Funktionen bequem per App einstellen. Dazu gehören unter anderem die individuelle Anpassung von Spüldauer und Spülintervallen sowie der wassersparende Stadionbetrieb für stark frequentierte Sanitärräume.So verbindet die SCHELL App digitale Bedienfreundlichkeit mit einem wirtschaftlichen und hygienischen Betrieb von Sanitäranlagen. Doch SCHELL bleibt nicht stehen und plant bereits, weitere Armaturen in die E² Welt einzubinden - ein klares Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation.Erneute Anerkennung für digitale KompetenzDer German Design Award 2027 ist bereits die zweite bedeutende Auszeichnung für die SCHELL App innerhalb kurzer Zeit. Erst im Juni 2026 wurde die Anwendung beim German Brand Award mit "Gold" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Digital Solutions & Apps" prämiert.Die erneute Auszeichnung bestätigt den hohen Stellenwert, den SCHELL der Entwicklung innovativer, anwenderorientierter Lösungen beimisst. Sie verdeutlicht zugleich, wie digitale Technologien dazu beitragen können, die Bedienung und das Management von Sanitärarmaturen zu vereinfachen und gleichzeitig Trinkwasserhygiene und Ressourceneffizienz zu unterstützen.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGBirgit Munz02761 - 8920birgit.munz@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/6383973