Scout24 hat erneut ein starkes Quartal vorgelegt: Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 19,7% ggü. Vorjahr bzw. organisch um 10,1%. Auf organischer Basis erhöhte sich die operative EBITDA-Marge um 0,4 Prozentpunkte auf 63,3%, während das bereinigte EPS um 21,5% zulegte, gestützt durch die fortgesetzten Aktienrückkäufe. Das Wachstum hat sich weiter verbreitert: Die deutschen B2B-Subscriptions legten weiterhin zweistellig zu, und der Umsatz aus Private Subscriptions beschleunigte sich auf 10,4%, getragen von höherwertigen Mitgliedschaften und steigendem ARPU. Auch in Spanien gab es gute Fortschritte, mit sich verbessernden Kundentrends und höherer Profitabilität. Der Einsatz von KI unterstützt weiterhin Engagement, Monetarisierung und Effizienz auf der gesamten Plattform. Nach der starken Performance in den ersten neun Monaten hat das Management seine Umsatzwachstumsprognose für das GJ26 auf rund 18% konkretisiert, was dem oberen Ende der bisherigen Spanne entspricht, und gleichzeitig die Margenziele bestätigt. Wir behalten unser Kursziel von 135,00 EUR sowie das BUY-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
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