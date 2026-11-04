FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Initiativen zur Senkung von Kosten wolle der Hersteller von Verbindungstechnik die Profitabilität in Amerika und in der Region Europa/Naher Osten/Afrika verbessern./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
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