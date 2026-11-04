Die Münchener Rück-Aktie präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung und hat ausgehend vom Oktobertief inzwischen mehr als +13% an Wert gewonnen. In meiner Analyse von Ende September hatte ich die Region um 500 € als mögliches Sprungbrett für einen neuerlichen Aufwärtsimpuls hervorgehoben. Tatsächlich meldeten sich dort die Käufer zurück und sorgten für eine dynamische Rally bis an das damals avisierte Kursziel bei 565 €. Mit aktuell 568,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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