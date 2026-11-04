US Wahlen 2026: Demokratischer Erdrutschsieg bringt Bewegung an die Wall Street

Die mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben an den internationalen Finanzmärkten für eine spürbare Neubewertung gesorgt. Entgegen den Erwartungen einer moderaten Verschiebung entwickelten sich die US Wahlen zu einem historischen Triumph für die Demokratische Partei, die sich überraschend zügig eine Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses sichern konnte. Mit Siegen in traditionell umkämpften Senatsrennen wie Texas, Ohio, Iowa, Kansas und Michigan zeichnet sich eine Mehrheitsverteilung von mindestens 55 zu 45 Sitzen im Senat ab. An der Wall Street wichen anfängliche Kursrücksetzer einer differenzierten Sektorrotation: Während Erwartungen fiskalischer Blockaden den US-Dollar schwächten und Gold wieder über die Marke von 4.000 USD je Unze trieben, rückten branchenspezifische Implikationen - von verschärften Auflagen für texanische Rechenzentren bis hin zu Entlastungen für den privaten Konsum - in den Fokus der Marktteilnehmer.

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