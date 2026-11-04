Baden-Baden (ots) -am 5. November 2026 im Radio, online und im FernsehenBlutspenden sind im Gesundheitswesen unverzichtbar. Täglich werden Blutpräparate gebraucht: ob nach Unfällen, bei Operationen oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen, wie etwa in der Krebstherapie. Im Gegensatz zu vielen Medikamenten lassen sie sich nicht künstlich herstellen und sind begrenzt haltbar. In der "SWR3 Morningshow" steht das Thema Blutspende am Donnerstag, 5. November 2026 im Mittelpunkt. Während der Live-Sendung zwischen 7 und 8 Uhr legen sich Morningshow-Moderator Flo Brückner und News-Präsenterin Simone Sarnow auf die Spenderliege, strecken den Arm aus und lassen sich von Profis des Deutschen Roten Kreuzes Blut abnehmen.Abläufe und Erfahrungen im FokusIn der Live-Sendung wird geklärt, welche Schritte notwendig sind, wie Spenderinnen und Spender die Blutentnahme erleben, ob sie als unangenehm wahrgenommen wird oder welche medizinische Betreuung währenddessen erfolgt. Zugleich wird beispielsweise thematisiert, für wen eine Blutspende nicht geeignet ist und welche Nebenwirkungen möglich sind. Die Sendung eröffnet unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Blutspende und regt zur Auseinandersetzung mit der eigenen Sichtweise auf das Thema an. Die "SWR3 Morningshow" läuft von 5 bis 10 Uhr und kann auch im SWR3 Livestream auf SWR3.de sowie teilweise im SWR Fernsehen verfolgt werden.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/live-blutspende-in-der-swr3-morningshow.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6384063