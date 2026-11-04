Karlsruhe/Berlin (ots) -Breite Unterstützung für die neue Fachmesse für modulares, serielles und industriell vorgefertigtes Bauen - Praxisimpulse aus Schiffbau und Technologie unterstreichen das Potenzial. Premiere vom 2. bis 4. November 2027 auf dem Gelände der Messe Berlin.Ein starkes Signal für die Zukunft des Bauens: Am 3. November kamen in der rbb Dachlounge in Berlin Vertreter aller zentralen Zielgruppen der MODULAR BUILD zusammen. Der erfolgreiche Kick-off der neuen Fachmesse zeigte den breiten Rückhalt aus Politik, Verbänden, Bauindustrie, Architektur, Forschung und Technologie. Im Mittelpunkt stand ein gemeinsames Ziel: modulares, serielles und industriell vorgefertigtes Bauen schneller und stärker im Markt zu etablieren.Die hochkarätig besetzte Veranstaltung unterstrich die Relevanz der neuen Branchenplattform. Neben Staatssekretär Dr. Olaf Joachim aus dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Vertretern der Bundesarchitektenkammer waren zahlreiche führende Unternehmen und Institutionen vertreten. Dazu zählten unter anderem GOLDBECK, ZÜBLIN, Nokera, ALHO, KLEUSBERG, Daiwa House, GROPYUS, Schüco, MEYER WERFT, Nemetschek, die Fraunhofer-Allianz BAU, die dena sowie die Bundesstiftung Bauakademie.Praxisimpulse aus Schiffbau und Technologie zeigen neue Perspektiven aufBesondere Aufmerksamkeit erhielten die Keynotes aus der industriellen Praxis. Lars Kruse von der MEYER WERFT und Heiko Sandersfeld von EMS PreCab / AIP Innenprojekt zeigten eindrucksvoll, wie modulares Bauen, serielle Fertigungsprozesse und industrielle Vorfertigung im Schiffbau bereits seit Langem erfolgreich umgesetzt werden. Die Einblicke machten deutlich, welches Potenzial in standardisierten Prozessen, einer frühzeitigen Verzahnung von Planung und Produktion sowie einer konsequent industriellen Herangehensweise liegt - und welche Erfahrungen sich auf die Bauwirtschaft übertragen lassen.Patrick Haas von Google Deutschland ergänzte diese Perspektive um die Möglichkeiten digitaler Technologien. Im Fokus standen die Chancen einer stärker vernetzten Wertschöpfungskette und die Bedeutung digitaler Lösungen für effizientere Planungs-, Produktions- und Bauprozesse.Starker Schulterschluss mit der BauindustrieBesonderes Gewicht erhält die MODULAR BUILD durch die Partnerschaft mit dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). In einer Videobotschaft zum Kick-off unterstrich HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller die Bedeutung einer eigenständigen Plattform für industrielles Bauen. Entscheidend sei es, die gesamte Wertschöpfungskette stärker zu vernetzen, Prozesse effizienter zu gestalten und die Potenziale serieller und modularer Bauweisen für bezahlbaren Wohnraum konsequent zu nutzen.Die Diskussionen des Abends machten deutlich: Die Transformation des Bauens gelingt nur gemeinsam. Vom Bundesbauministerium über die Verbände bis hin zu Herstellern, Bauunternehmen, Planern und Technologieanbietern besteht ein gemeinsames Interesse daran, Innovationen schneller in die praktische Anwendung zu bringen.Positive Resonanz und klare Perspektive für 2027Die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigten den Bedarf an einem eigenständigen Forum für modulares und serielles Bauen. Mit der MODULAR BUILD entsteht eine Plattform, die innovative Produkte und Verfahren sichtbar macht, den Wissenstransfer fördert und neue Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht.Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird die MODULAR BUILD vom 2. bis 4. November 2027 auf dem Gelände der Messe Berlin erstmals stattfinden. Veranstalter ist die HINTE Expo & Conference GmbH.Der Kick-off hat gezeigt: Die Branche zieht an einem Strang. Die breite Unterstützung aus Politik, Verbänden und Industrie sowie die praxisnahen Impulse aus anderen Industriezweigen bilden eine starke Grundlage für die Premiere der MODULAR BUILD 2027.MODULAR BUILD | 2.-4. November 2027 | Messe Berlinwww.modular-build.deIHR PRESSEKONTAKT:HINTE Expo & ConferenceCorinna BietzkerT +49 721 831424-490corinna.bietzker@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/6384073