Leipzig (ots) -
Beim Aufklärungsbataillon 6 erhält Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag, den 19. November, in der General-Olbricht-Kaserne in Leipzig, einen Eindruck, wie aus Einzelnen ein handlungsfähiges Team wird. Dort bildet das Bataillon derzeit 160 Rekrutinnen und Rekruten aus.
Nach der Begrüßung durch Kommandeur Oberstleutnant Andreas Fetzer wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten des Verbandes führen und sich darüber informieren, was die Teilnahme an einer Basisausbildung für sie konkret bedeutet. Der Bundespräsident erhält einen Einblick in den Dienstalltag der Rekrutinnen und Rekruten sowie die Rolle der Ausbilderinnen und Ausbilder, ihre Verantwortung und die Bedeutung von Führung, Vertrauen und klaren Wertemaßstäben.
Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Freitag, den 13. November 2026, 10:00 Uhr, mit beiliegendem Akkreditierungsformular bei der Pressestelle der 1. Panzerdivision.
Pressekontakt:
1. Panzerdivision - Leiterin der Informationsarbeit
Oberstleutnant Lisa Dittbrenner
Telefon: +49 (0) 441 360 2150
E-Mail: 1.PzDivPressestelle@bundeswehr.org
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6384081
Beim Aufklärungsbataillon 6 erhält Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag, den 19. November, in der General-Olbricht-Kaserne in Leipzig, einen Eindruck, wie aus Einzelnen ein handlungsfähiges Team wird. Dort bildet das Bataillon derzeit 160 Rekrutinnen und Rekruten aus.
Nach der Begrüßung durch Kommandeur Oberstleutnant Andreas Fetzer wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten des Verbandes führen und sich darüber informieren, was die Teilnahme an einer Basisausbildung für sie konkret bedeutet. Der Bundespräsident erhält einen Einblick in den Dienstalltag der Rekrutinnen und Rekruten sowie die Rolle der Ausbilderinnen und Ausbilder, ihre Verantwortung und die Bedeutung von Führung, Vertrauen und klaren Wertemaßstäben.
Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Freitag, den 13. November 2026, 10:00 Uhr, mit beiliegendem Akkreditierungsformular bei der Pressestelle der 1. Panzerdivision.
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