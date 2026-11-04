ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal von 10,65 auf 10,35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er erwarte keine großen Neuigkeiten, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Wachstum des italienischen Versorgers werde zunehmend durch das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien gestützt. Das niedrigere Kursziel resultiere unter anderem aus der gestiegenen Verschuldung und dem höheren Abzinsungsfaktor (Weighted Average Cost of Capital)./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003128367
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