Siltronic hat im dritten Quartal die Erwartungen klar übertroffen: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 10,5 %, und die Margen verbesserten sich dank höherer Volumina. Die Angebots-Nachfrage-Situation spannt sich sowohl bei 200mm als auch bei 300mm weiter an, und das Werk in Singapur belastet die EBITDA-Marge des Konzerns nicht mehr. Der Haken liegt bei den Preisen: Trotz Rekordauslieferungen bei 300mm und hoher Auslastung bleiben nennenswerte Preissteigerungen bislang aus, während ein Teil der jüngsten Nachfragestärke auf Lageraufbau bei Kunden zurückgeht. Das Management hob die Prognose für 2026 an, gestützt durch höhere Volumina, aber auch durch günstigere Wechselkursannahmen. Mit Blick auf 2027 könnten jedoch höhere Energie- und Frachtkosten, eine geringere Absicherung gegen Preisschwankungen sowie die langsame Preisanpassung bestehender Langfristverträge (LTAs) die Ergebniserholung schwächer ausfallen lassen, als es die Volumendynamik vermuten lässt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 85,00, sehen aber wenig Anlass, unsere Bewertung optimistischer anzusetzen, solange die Preissteigerungen nicht auf breiterer Basis greifen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





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