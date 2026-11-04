Kommentar von apoBank-Chief Investment Officer Reinhard Pfingsten: Die Midterm Elections in den USA haben zu einem Split Government geführt: Die Demokraten übernehmen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, während das Weiße Haus republikanisch bleibt. Damit wird die politische Handlungsfähigkeit von Präsident Trump spürbar eingeschränkt. Welche Auswirkungen dieser Wahlausgang für die Börsen und für Anleger haben kann, führt Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer der apoBank, aus:"Aus Marktsicht ist damit das wahrscheinlichste Szenario eingetreten. Entsprechend bleiben die Marktreaktionen bislang überschaubar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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