Die 21 Millionen gesetzlich versicherten Rentner hierzulande können sich ab Juli kommenden Jahres wohl auf eine Rentenerhöhung von rund 4% einstellen. So laut die aktuelle Prognose der Bundesregierung. Der Beitragssatz für die gesetzliche Rente soll 2027 stabil bleiben, danach aber steigen. Laut dem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2026 erwartet die Bundesregierung für das kommende Jahr erneut eine Rentenerhöhung von über 4% geben. Ab Juli 2027 könnte den 21 Millionen gesetzlich versicherten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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