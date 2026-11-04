Jakob Behringer nimmt es in der Beratung mit jedem auf - auch mit Geschäftsführern anderer Unternehmen. Mit seinem Unternehmen, Behringer Beratung, und seinen über 70 KI-Agenten hat er sich Platz 2 erkämpft. Interview mit Jakob Behringer, Geschäftsführer bei Behringer BeratungHi, Jakob, wie hast du denn den Weg in die Versicherungsbranche eingeschlagen? Wie so viele über den Strukturvertrieb, und dafür bin ich bis heute dankbar. Dort habe ich vier Jahre lang das Verkaufen gelernt. Danach habe ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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