Vor dem Buchwert hat der Aktienkurs der Hamborner REIT-AG dann offenbar doch Respekt. Jedenfalls hat die Notiz des Bestandshalters von Immobilien für Einzelhändler und Nahversorger sowie hochwertigen Bürokomplexen seine Talfahrt zuletzt gleich mehrfach an der Marke von rund 4 Euro - entsprechend einem Börsenwert von etwa 325 Mio. Euro - gestoppt. Zum Vergleich: Das zum Halbjahr 2026 ausgewiesene Eigenkapital liegt bei gut 339 Mio. Euro. Nach unten sollte es damit eine gute Unterstützung für den SDAX-Titel geben. Mit Blick nach oben bietet sich zunächst einmal der NAV (Net Asset Value) - sprich der Netto-Substanzwert unter Berücksichtigung der stillen Reserven der Immobilien - von zuletzt 709,3 Mio. Euro bzw. 8,72 Euro je Aktie als Wegweiser an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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