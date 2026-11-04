Frankfurt am Main; (ots) -Cotton Club trifft Kirche - Duke Ellington nannte seine drei zwischen 1965 und 1973 entstandenen "Sacred Concerts" das Wichtigste, was er je gemacht habe. Dieses spirituelle Jazz-Erlebnis, das die hr-Bigband gemeinsam mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks auf die Bühne bringt, kann das Publikum am 11. November in der Wallfahrtskirche Alzenau sowie am 12. und 13. November im hr-Sendesaal in Frankfurt erleben. Zum Abschluss gastieren beide Ensembles am 14. November im Münchner Prinzregententheater.Duke Ellington war nie ein großer Kirchgänger. Er hatte auch nicht vor, Messen zu komponieren. Getan hat er es dann irgendwie doch - mit den drei "Sacred Concerts". Erst mit über fünfzig Jahren begann Ellington sich für die Bibel und die christliche Lehre zu interessieren. Die Grace Cathedral in San Francisco war nach dem erdbebenbedingten, jahrzehntelangen Wiederaufbau fertiggestellt, und zu den Eröffnungsfeierlichkeiten 1965 sollte Duke Ellington ein Konzert beisteuern. Daraus entstand sein erstes "Concert of Sacred Music", die beiden anderen folgten 1968 und 1973. Letzteres wurde mit einem Grammy ausgezeichnet.Bei den drei Werken treten mit Andrew Lepri Meyer und Merit Ostermann zwei Mitglieder des BR Chors solistisch hervor. Der Chor des Bayerischen Rundfunks legt seinen künstlerischen Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik und Uraufführungen, aber auch Alte Musik, Oratorien und Crossover-Projekte gehören zu seinem Repertoire. Die Mezzosopranistin Merit Ostermann stand vor ihrer Klassik-Karriere bereits als Jazzsängerin auf der Bühne. Der Tenor Andrew Lepri Meyer blickt auf reichliche Erfahrung mit Opern zurück und ist als Spezialist für Oratorien - insbesondere von Bach - mit geistlicher Musik bestens vertraut.Duke Ellington's Sacred ConcertsAndrew Lepri Meyer, Tenor; Merit Ostermann, Mezzosopran; Gaines Hall, Stepptanz; Chor des Bayerischen Rundfunks; Peter Dijkstra, DirigentMittwoch, 11. November, 19 Uhr: Wallfahrtskirche Alzenau-Kälberau; ev. Restkarten an der AbendkasseDonnerstag, 12., und Freitag, 13. November, jeweils 20 Uhr: hr-Sendesaal Frankfurt; Tickets: 29 Euro (Normalpreis), weitere Ermäßigungen und Ten for Teens- sowie U30-Tickets unter Telefon: (069) 155 2000 oder www.hr-ticketcenter.deSamstag, 14. November, 20 Uhr: Prinzregententheater München; ev. Restkarten an der AbendkasseWeitere Informationen:www.hr-bigband.dewww.facebook.com/hrbigbandwww.youtube.com/hrbigbandPressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6384130