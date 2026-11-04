Die UBS hat ihr Kursziel für die Airbus-Aktie von 240 auf 230 € reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, hieß es in der heute veröffentlichten Studie der Schweizer Großbank.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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