Informationsbüro der Stadtregierung Changzhou

CHANGZHOU, China, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Die Jiangsu Football City League 2026, auch als "Suchao" bekannt, ging am 31. Oktober in Nanjing zu Ende. Im Finale setzte sich Wuxi mit 2:1 gegen Changzhou durch. An der Liga nehmen Mannschaften aus allen 13 Städten der Provinz Jiangsu teil. Im vergangenen Jahr hatte Changzhou noch den vorletzten Platz belegt. In diesem Jahr schaffte es das Team bis ins Finale.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Nach Angaben des Informationsbüros der Stadtregierung Changzhou bildete der Zenith Steel Football Club das Fundament der Changzhouer Mannschaft. Das Durchschnittsalter der Spieler lag bei 23,6 Jahren. Während des gesamten Winters trainierten sie gemeinsam. Nach einem Sieg im Auftaktspiel durchlief das Team eine Phase ohne weitere Siege und musste zudem eine Heimniederlage hinnehmen. Die reguläre Saison schloss es schließlich auf dem dritten Platz ab. Anschließend setzte sich Changzhou sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale durch. Selbst als die Mannschaft im Finale mit zwei Toren zurücklag, gab sie ihre offensive Spielweise nicht auf. Der zweite Platz war das Ergebnis einer Saison, in der das Team als Gemeinschaft zusammengewachsen ist und große Widerstandsfähigkeit bewiesen hat.

Changzhou unterstützte diese Entwicklung durch ein eigenes Ärzteteam und eine umfassende medizinische Betreuung vor, während und nach den Spielen. Ein Jahr nach Beginn der Umsetzung des "Dreijahres-Aktionsplans für eine hochwertige Entwicklung des Fußballs in Changzhou (2025-2027)" hat die Stadt 36 Fußballplätze neu angelegt oder modernisiert. Gleichzeitig ist die Nettozahl der registrierten Nachwuchsspieler um 300 gestiegen. Spieler besuchten Schulen, während die Betriebssportliga der Stadt und Fußballwettbewerbe in ländlichen Gebieten immer mehr Menschen für den Sport begeisterten.

Auch an den Spieltagen war die Unterstützung überall spürbar. Nach Angaben des Informationsbüros der Stadtregierung Changzhou engagierten sich beim Saisonauftakt fast 600 junge Freiwillige. Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten erleichterten den Fans die Anreise zum Stadion. Auf öffentlichen Bildschirmen wurden die Spiele zudem auf Plätzen und in Einkaufsvierteln übertragen.

Die Treue der Fans hatte sich allerdings schon lange vor dem sportlichen Aufschwung gezeigt. Bereits 2025, noch bevor die Mannschaft ihr erstes Tor erzielt hatte, präsentierten die Anhänger eine riesige Choreografie mit der Aufschrift "City Heroes". Zum diesjährigen Halbfinale kamen 41.018 Zuschauer ins Changzhou Olympic Sports Center. Ein lokales Blumenunternehmen bereitete sogar Blumen für die Auswärtsfans vor. Auf die Frage, ob sie Changzhou auch nach einer Niederlage im Finale weiterhin unterstützen würden, antwortete ein junger Fan: "Ja! Ich mag sie, weil sie unsere Mannschaft sind."

Am 1. November stellte Changzhou die Nutzung von Bussen und U-Bahnen für alle kostenlos zur Verfügung. Auch Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtungen boten besondere Aktionen an, um den zweiten Platz der Mannschaft zu feiern. Investitionen in Spieler und Fußballplätze sowie Fans, die ihrer Mannschaft auch bei Niederlagen treu geblieben sind, haben dazu beigetragen, dass der Fußball im Alltag der Stadt immer stärker Fuß fasst - und der nächsten Generation bessere Voraussetzungen für ihren eigenen Weg eröffnet.

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558.