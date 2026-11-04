Der amerikanische und der europäische Gasmarkt entwickeln sich zunehmend in unterschiedliche Richtungen. Während die USA dank ihrer enormen heimischen Erdgasförderung weiterhin von vergleichsweise niedrigen Energiepreisen profitieren, muss Europa für seine Gasversorgung erheblich tiefer in die Tasche greifen. Die Folgen reichen weit über die Energierechnungen von Haushalten und Unternehmen hinaus. Sie betreffen die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Industriezweige, beeinflussen Investitionsentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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