Frankfurt am Main (ots) -Drei geraubte Meisterwerke aus der Frankfurter Schirn Kunsthalle, internationale Undercover-Aktionen und die Frage, wie weit man gehen darf, um Kulturgüter zurückzuholen: Die dreiteilige Doku-Serie "Operation Cobalt - Der 70-Millionen-Raub" erzählt die wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Kunstverbrechens. Ab Samstag, 21. November, steht die Serie von hr, NDR, WDR und ARD Kultur in der ARD Mediathek bereit.1994 werden aus der Frankfurter Schirn Kunsthalle drei Meisterwerke gestohlen: zwei Gemälde des britischen Malers William Turner sowie Caspar David Friedrichs "Nebelschwaden". Der Versicherungswert beträgt 70 Millionen D-Mark, der kulturelle Verlust scheint unbezahlbar. Zwar werden die Räuber schnell gefasst, doch die eigentlichen Hintermänner und die Bilder bleiben verschwunden.Was folgt, ist ein Kriminalfall voller überraschender Wendungen: Ein Staatsanwalt kämpft unter enormem Druck um die Aufklärung des Falls. Versicherungsdetektive, ehemalige Scotland-Yard-Ermittler und ein Frankfurter Anwalt mit Kontakten in die Unterwelt versuchen auf unterschiedlichen Wegen, die Kunstwerke zurückzuholen. Hinweise führen nach London, Marbella, Belgrad und schließlich sogar nach Brasilien.Lösegeld für Kunstwerke?Im Zentrum steht die geheim gehaltene Rückholaktion "Operation Cobalt", mit der die Verantwortlichen der Tate Britain die Rückkehr ihrer verschwundenen Turner-Gemälde erreichen wollen. Doch die spektakulären Verhandlungen werfen eine heikle Frage auf: Darf man mit Kriminellen verhandeln und für die Rückgabe von Kulturgütern Lösegeld zahlen?Die Serie von Christopher Kaufmann und Franziska Rempe (hr-Hauptredaktion: Simon Broll, Carla Reitter, David Gern) verbindet aufwendig recherchierte Zeitzeugeninterviews mit seltenem Archivmaterial und Graphic-Novel-Elementen. So entsteht ein Real-Life-Thriller über Kunst, Kriminalität und die moralischen Grauzonen eines Falls, der die Beteiligten mehr als ein Jahrzehnt lang nicht losließ. Eine DRIVE beta Produktion für die ARD Mediathek. Gesprochen von True-Crime-Podcasterin Leonie Bartsch ("Mord auf Ex")."Operation Cobalt - Der 70-Millionen-Raub" anschauenAlle drei Folgen à 30 Minuten werden am Samstag, 21. November, in der ARD Mediathek veröffentlicht. Der hr sendet "Operation Cobalt" in drei Teilen am 25. November sowie am 2. und 9. Dezember, jeweils um 22 Uhr. Der NDR zeigt alle drei Folgen am 7. Dezember um 22.45 Uhr.Für akkreditierte Pressevertreter und -vertreterinnen steht eine Arbeitsfassung der Dokuserie ab sofort im ARD-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse) bereit.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinJanina SchmidTel.: 069 155 4498E-Mail: janina.schmid@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6384196