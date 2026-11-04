Hannover (ots) -Alle guten Dinge sind drei: Burger King Deutschland und Sally Özcan setzen ihre Zusammenarbeit fort. Die Unternehmerin und Content-Creatorin geht damit bereits in die dritte gemeinsame Kampagnenrunde. Dieses Mal wird es passend zur kalten Jahreszeit ziemlich zimtig. Und für eine prominente Überraschung ist ebenfalls gesorgt: Olivia Jones stößt zur Kampagne und tauscht das Rampenlicht kurzerhand gegen eine ungewöhnliche Nebenrolle.Was mit Baklava-inspirierten Desserts begann und im Sommer mit fruchtigen Mango-Kreationen weiterging, bekommt nun eine winterliche Fortsetzung. Für ihre dritte Zusammenarbeit setzen Sally Özcan und Burger King Deutschland auf zwei echte Klassiker der kalten Jahreszeit: Milchreis und Zimt. "Burger King und ich haben mittlerweile schon einiges zusammen gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam in die dritte Runde gehen. Bei jeder Zusammenarbeit entsteht etwas Neues und genau das macht für mich den Reiz aus. Dieses Mal haben wir uns bei den Desserts und beim Dreh wieder einiges einfallen lassen", so Sally Özcan.Im Mittelpunkt der neuen Winter-Dessertreihe stehen Milchreis Nuggets, die das bekannte Dessert in ein überraschendes neues Format bringen. Damit bringt Burger King Deutschland eine Dessert Innovation in die Restaurants, die einen Klassiker in eine beliebte Nugget-Form übersetzt. Der Dessert Hybrid kommt in einer knusprigen Hülle mit einem cremigen Kern.Ergänzt wird das Angebot durch Zimtschnecke, King Sundae Zimt, King Fusion Zimtschnecken Style und Zimt Latte. "Bei der Produktentwicklung suchen wir immer nach Ideen, die vertraut sind und trotzdem überraschen. Genau das bringen die Milchreis Nuggets zusammen: Milchreis ist ein echter Klassiker, den wir in ein völlig neues Format übersetzt haben. So entsteht ein Dessert, das man kennt und bei Burger King trotzdem so noch nicht erwartet", sagt Tim Lenke, Chefkoch bei Burger King Deutschland.Doch nicht nur bei den Desserts geht die Zusammenarbeit in eine neue Runde. Auch die Kampagne hält die eine oder andere Überraschung bereit: Unter dem Leitgedanken "Super Sally. Super Zimt." schlüpft Sally Özcan mit einer ordentlichen Portion Augenzwinkern als "Super Sally" kurzerhand in die Rolle einer Superheldin. Für den prominenten Gastauftritt sorgt Olivia Jones, die das Rampenlicht dieses Mal gegen eine ungewöhnliche Nebenrolle tauscht und sich unter die Darsteller*innen mischt. "Ich liebe Projekte, die sich selbst nicht zu ernst nehmen und Menschen zum Schmunzeln bringen. Genau das ist hier gelungen. Der Dreh hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, es wurde viel gelacht und es macht mindestens genauso viel Spaß, wie es klingt. Und schmecken tut es übrigens auch", so Olivia Jones, Entertainerin und Unternehmerin.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 / 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Emilia Schulte, Folke VoigtTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6384194