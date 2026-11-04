München (ots) -
Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist in dieser Saison hochkarätig besetzt: Zehn Bundesligisten und sechs Vereine aus der 2. Bundesliga bestreiten die nächste Runde. Die ARD überträgt am Mittwoch, 2. Dezember live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Ersten und in der ARD Mediathek. Moderator in Frankfurt ist Alex Schlüter, an seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger. Tom Bartels kommentiert die Partie.
Zwar haben die Borussen derzeit in der Liga die Nase vorn - sind sie doch aktuell mit dem FC Bayern München gemeinsame Bundesliga-Tabellenführer - allerdings hat die Eintracht seit der knappen Niederlage am 7. Spieltag der aktuellen Saison noch eine Rechnung mit den Dortmundern offen.
Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es außerdem die Zusammenfassungen der übrigen spannenden Begegnungen des Tages: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (Anstoß: 18:00 Uhr), 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg (Anstoß: 18:00 Uhr) und VfL Bochum - FC Augsburg (20:45 Uhr).
Mittwoch, 2.12.2026
20:15-23:30 Uhr
Sportschau
DFB-Pokal Achtelfinale
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Moderation: Alex Schlüter
Experte: Bastian Schweinsteiger
Reporter: Tom Bartels
Übertragung aus Frankfurt
ca. 22:45 Uhr
Zusammenfassungen von den Spielen
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg
VfL Bochum - FC Augsburg
dazwischen
ca. 21:35-21:44 Uhr
Tagesthemen
Pressekontakt:
ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,
Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6384193
Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist in dieser Saison hochkarätig besetzt: Zehn Bundesligisten und sechs Vereine aus der 2. Bundesliga bestreiten die nächste Runde. Die ARD überträgt am Mittwoch, 2. Dezember live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Ersten und in der ARD Mediathek. Moderator in Frankfurt ist Alex Schlüter, an seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger. Tom Bartels kommentiert die Partie.
Zwar haben die Borussen derzeit in der Liga die Nase vorn - sind sie doch aktuell mit dem FC Bayern München gemeinsame Bundesliga-Tabellenführer - allerdings hat die Eintracht seit der knappen Niederlage am 7. Spieltag der aktuellen Saison noch eine Rechnung mit den Dortmundern offen.
Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es außerdem die Zusammenfassungen der übrigen spannenden Begegnungen des Tages: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (Anstoß: 18:00 Uhr), 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg (Anstoß: 18:00 Uhr) und VfL Bochum - FC Augsburg (20:45 Uhr).
Mittwoch, 2.12.2026
20:15-23:30 Uhr
Sportschau
DFB-Pokal Achtelfinale
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Moderation: Alex Schlüter
Experte: Bastian Schweinsteiger
Reporter: Tom Bartels
Übertragung aus Frankfurt
ca. 22:45 Uhr
Zusammenfassungen von den Spielen
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg
VfL Bochum - FC Augsburg
dazwischen
ca. 21:35-21:44 Uhr
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Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.de
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