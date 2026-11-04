BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat den US-Demokraten zu den Ergebnissen der Zwischenwahlen gratuliert - und sie zugleich zu einer engen Zusammenarbeit aufgefordert. Den Wahlausgang verbinde er auch mit dem Wunsch, "dass jetzt Dinge anders und besser werden", sagte der Vizekanzler beim SPD-Wirtschaftsforum in Berlin. "Jetzt sollten wir was draus machen."

Mit den Demokraten und den "vernünftigen Kräften" auf republikanischer Seite müsse man jetzt darüber sprechen, wie man eine Handelspolitik ohne Zollbelastung hinbekomme, wie der Krieg im Iran beendet und die Energiesicherheit wieder hergestellt werden könne und wie die Ukraine geschützt werden könne. "Das ist eine Aufgabe, die wir uns gemeinsam als transatlantische Kräfte nehmen sollten, und das ist das, was ich mir auch von den Demokratinnen und Demokraten in den USA jetzt wünsche", sagte Klingbeil. "Unsere Hand ist ausgestreckt und das wird sie auch immer bleiben."/tam/DP/jha