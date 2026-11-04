Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



04.11.2026 / 15:02 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538XXX Reason for the research: Q3-Vorschau Recommendation: Kaufen Target price: €3,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538XXX) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,50.



Zusammenfassung:

Verve hat Bryan Jennings zum neuen CFO ernannt und damit einen erfahrenen Finanzmanager mit umfassender Kapitalmarkterfahrung und einem AdTech-Hintergrund an Bord geholt. Wir sind der Ansicht, dass diese Einstellung gut zu den aktuellen Prioritäten des Unternehmens passt, nämlich der Verbesserung der Cash-Conversion, dem Schuldenabbau und der Förderung eines profitablen organischen Wachstums. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die für den 23. November geplanten Q3-Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass die zunehmend ausgefeilten Targeting-Fähigkeiten von Verve, die Werbekunden dabei helfen, messbare Ergebnisse zu erzielen, zusammen mit den Vorteilen der kürzlich vereinheitlichten Plattform ein organisches Umsatzwachstum (OSG) im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich unterstützt haben. Das externe Wachstum durch die Übernahmen von Captify und acardo dürfte für weiteren Auftrieb sorgen. Wir gehen zudem davon aus, dass das Management die Guidance für 2026 bestätigen wird, auch wenn wir angesichts eines nach wie vor unruhigen Werbemarktes weiterhin das untere Ende der Guidance-Spanne als realistischeres Szenario betrachten. Unterdessen haben wir unser Kursziel auf €3,50 (zuvor: €4,00) gesenkt, um den jüngsten Anstieg der deutschen Anleiherenditen zu berücksichtigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei (Aufwärtspotenzial von 312%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538XXX). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.50.



Abstract:

Verve has appointed Bryan Jennings as its new CFO, bringing on board a seasoned finance executive with extensive capital markets experience and an AdTech background. We think the hire is a good fit for the company's current priorities of improving cash conversion, deleveraging, and supporting profitable organic growth. Attention now turns to Q3 results slated for 23 November. We expect Verve's increasingly sophisticated targeting capabilities, which help advertisers deliver measurable outcomes, alongside benefits from the recently unified platform, to have supported low- to mid-single-digit organic sales growth (OSG). External growth from the Captify and acardo acquisitions should provide a further boost. We also expect Verve brass to confirm 2026 guidance, although we continue to regard the lower end of the range as the more realistic execution case in a still choppy ad market. Meanwhile, we have lowered our target price to €3.5 (old: €4.0) to reflect the latest rise in German bond yields. We remain Buy-rated on Verve (312% upside).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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